Revocaron la cautelar que frenaba la Ley Penal Juvenil y vuelve la imputabilidad a los 14 años

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar dictada por la jueza Marta Pascual, una resolución que vuelve a poner en vigencia plena la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Con este fallo de último momento, se rehabilita en el marco bonaerense la norma que establece la responsabilidad penal adolescente a partir de los 14 años para delitos graves.

La decisión fue tomada por la Sala I del tribunal, integrada por los camaristas Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi, dejando sin efecto la suspensión preventiva que regía sobre el sistema judicial de responsabilidad penal juvenil.

#Justicia ⚖️🚨 La Justicia suspendió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la Provincia



Un fallo de la Justicia bonaerense frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el territorio provincial. La medida suspende temporalmente la baja de la… pic.twitter.com/PFMDv5eGDu — ANDigital (@ANDigitalOK) September 7, 2026

Los ejes del fallo de la Cámara de Lomas de Zamora

Al momento de fundamentar la revocación de la cautelar, los camaristas Navascués y Alberdi marcaron límites estrictos sobre la actuación del Poder Judicial frente a las leyes emanadas del Congreso de la Nación:

Límites de la jurisdicción: La Cámara argumentó que los jueces no están facultados para evaluar la oportunidad, la conveniencia o el acierto de la política criminal elegida por el Poder Legislativo. En ese sentido, sostuvieron que frenar una ley nacional con efectos generales para toda una provincia mediante una medida cautelar resulta "incompatible con el sistema republicano de gobierno" .

Control en casos concretos: Respecto de las faltas de infraestructura y recursos planteadas en la instancia anterior, el tribunal indicó que cualquier afectación a los derechos o agravamiento de las condiciones de detención debe resolverse "caso por caso" por el juez de garantías correspondiente, sin que ello implique paralizar la norma de manera generalizada.

El origen del conflicto: la cautelar de la jueza Marta Pascual

La aplicación de la Ley 27.801 había quedado en suspenso luego de que la jueza Marta Elba Pascual dictara una pausa de 60 días en la ejecución del nuevo régimen. La magistrada había justificado la medida argumentando que la provincia de Buenos Aires carecía de la infraestructura, los institutos de contención y los recursos necesarios para absorber el impacto de la reforma penal sin colapsar el sistema de encierro.

Pascual había aclarado que su resolución no buscaba oponerse al debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, sino exigir la creación previa de dispositivos de contención carcelarios y no carcelarios. Sin embargo, tras el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, el freno quedó desactivado y la imputabilidad desde los 14 añosvolvió a ser plenamente aplicable por los tribunales bonaerenses.