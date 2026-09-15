Lionel Messi jugará su partido de despedida en la Selección Argentina: fecha, rival y sede

La Selección Argentina disputará una triple fecha de amistosos internacionales en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, en una gira que tendrá un fuerte componente emotivo. Tras haber anunciado su retiro del combinado nacional luego de la finalización del Mundial 2026, Lionel Messi fue incluido oficialmente por el director técnico Lionel Scaloni en la lista de convocados para afrontar los tres compromisos.

La confirmación la brindó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien reveló que mantuvo una conversación directa con Scaloni para coordinar el homenaje al astro rosarino. Tapia anunció que Messi "tendrá la despedida que se merece" en el último partido de la serie.

El cronograma de partidos: Córdoba y el Monumental

El seleccionado argentino se presentará en el interior del país antes de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires para cerrar la ventana de amistosos:

Miércoles 30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Sábado 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso en el Estadio Mas Monumental (Buenos Aires).

Martes 6 de octubre: Argentina vs. Benín en el Estadio Mas Monumental (Buenos Aires).

Homenaje a los campeones del mundo en Qatar 2022

El cruce del martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental será el escenario para el tributo final al capitán de la Albiceleste. Según confirmó la AFA, la jornada contará además con la presencia invitada de todos los futbolistas que integraron el plantel campeón del mundo en Qatar 2022, permitiendo que el público argentino rinda tributo al grupo que conquistó la tercera estrella.

Con la nómina oficial anunciada por Lionel Scaloni y la ratificación del encuentro de despedida para el 10, la AFA informará en los próximos días el esquema y las fechas para la venta de entradas.