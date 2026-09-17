Jorge Macri cerró su visita a EEUU con el foco en inversiones, desarrollo y financiamiento

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cerró este miércoles en Washington la misión oficial de la Ciudad en Estados Unidos con una agenda enfocada en las oportunidades de inversión, desarrollo y el financiamiento necesario para avanzar en proyectos estratégicos.

Durante la jornada tuvo reuniones con las principales autoridades para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) y el U.S.-Argentina Business Council; con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

La delegación también estuvo integrada por el diputado nacional y presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires y del bloque PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; el jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny; y el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Gran reunión con Richard Walters, Deputy Chief of Staff de la Casa Blanca para Asuntos Legislativos, Políticos y Públicos, junto a @cristianritondo @gzinny y @FulvioP.



Conversamos sobre el escenario político de Estados Unidos, los cambios que atraviesa nuestra región y las… pic.twitter.com/QCnUCXk5EJ — Jorge Macri (@jorgemacri) September 15, 2026

En la Cámara de Comercio de Estados Unidos la delegación tuvo un encuentro con Neil Herrington, vicepresidente senior de la organización; Anne McKinney, vicepresidenta; y Lesly Rubio, directora ejecutiva del U.S.-Argentina Business Council. Analizaron la relación económica entre Argentina y Estados Unidos y las oportunidades para ampliar el comercio, la inversión y los vínculos entre empresas de ambos países.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos es una de las principales organizaciones empresariales del país y representa al sector privado ante la Casa Blanca, el Congreso y los organismos internacionales. En ese marco, el U.S.-Argentina Business Council articula entre las empresas estadounidenses y las autoridades argentinas.

“Buenos Aires tiene un rol central en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, sostuvo Jorge Macri.

El alcalde metropolitano también se reunió con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. Y además fue recibido por Ilan Goldfajn, presidente del BID, con quien analizó la capacidad de inversión de Buenos Aires y nuevas oportunidades de cooperación para impulsar proyectos estratégicos de la Ciudad.

Durante el encuentro, el referente PRO destacó la situación fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener la inversión pública con recursos propios, acceso al mercado de capitales y financiamiento multilateral. Conversaron también sobre oportunidades de cooperación en modernización digital del sistema de salud, transporte y movilidad, y políticas de adaptación al cambio climático con foco en la resiliencia urbana y la gestión de los recursos hídricos.

La reunión permitió avanzar en oportunidades de asistencia técnica, estructuración de proyectos y financiamiento para iniciativas estratégicas de Buenos Aires, para acelerar obras y transformaciones que impacten en la calidad de vida de los vecinos.

Muy importante reunión con Christopher Landau, @DeputySecState Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, junto a @cristianritondo @gzinny y @fulviop.



Hablamos del cambio de rumbo que la Argentina viene llevando adelante y de la necesidad de sostenerlo: dar certidumbre,… pic.twitter.com/vksxFFebr4 — Jorge Macri (@jorgemacri) September 14, 2026

Jorge Macri cerró así su visita oficial en Estados Unidos, que durante esta semana lo llevó a reunirse con autoridades federales y locales, legisladores, referentes políticos, organismos multilaterales, empresas y universidades. En esos ámbitos, presentó y discutió las prioridades estratégicas de la relación entre la Ciudad, Argentina y Estados Unidos.