Adolfo Rodríguez Saá reclamó interna en el PJ para renovar “personas y metodologías”

El expresidente Adolfo Rodríguez Saá reconoció la severa crisis en el peronismo, al tiempo que confirmó que competirá para volver a ser gobernador de San Luis y “retomar la senda del progreso” en su provincia.

“El peronismo está en una crisis muy grave porque es la oposición, es la alternativa, pero se bate en pujas internas de las cúpulas, que quieren minar al pueblo argentino. Requiere de una profunda renovación, pero no solo de personas: la renovación también debe ser de una metodología, de una ideología, de una doctrina actualizada. Y para mí eso se logra con una elección interna”, puntualizó el dirigente puntano en declaraciones a +Perfil.

Así las cosas, consignó que “el peronismo debe pasar por una elección interna donde el pueblo argentino elija el camino por donde continuar la historia, y no que las cúpulas dominantes decidan desde el área metropolitana el destino del pueblo argentino. En eso yo no estoy de acuerdo”.

El ejemplo de 1988

“La contienda entre Menem y Cafiero estimuló una conjunción que ejerció ese liderazgo durante muchas opciones. Un liderazgo legítimo, un liderazgo nuevo, un liderazgo renovado. Creo que fue un ejemplo de liderazgo el de Carlos Menem, en el que no había exclusión y la Argentina entera se expresaba en ese momento histórico”, recordó Rodríguez Sáa al aludir a la interna del PJ en 1988.

“Una democratización de toda la metodología de la oposición sería muy saludable. Obviamente, el parlamentarismo también requiere buscar la forma de enaltecer la política, de ordenarla y de darle seriedad”, completó.

Renovación

Sin hablar de nombres propios, el exsenador disparó: “¿No deberíamos permitir que surja una mujer inteligente, capaz, joven, pujante? ¿No podríamos intentar con un joven que se renueve y movilice a todo el peronismo? ¿No podremos pensar en un académico? Me parece a mí que nos restringimos al mundo de la política metropolitana. En el mundo de la política metropolitana esas son las personalidades que predominan, y está bien. Pero eso es una parte de la Argentina, no es toda la Argentina”.

“Y pretender dirigir desde el área metropolitana al interior me parece un error. Lo hemos hecho repetidamente y la Argentina termina en fracasos ¿Por qué no intentamos abrir el abanico?”, sentenció.