Avanza la campaña de afiliación del PJ bonaerense en el interior provincial

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires continúa desplegando su campaña masiva de afiliación en distintas regiones del interior bonaerense. En un encuentro con fuerte impronta militante realizado en Mar Chiquita, dirigentes y cuadros políticos de la Quinta Sección Electoral se reunieron para coordinar tareas de formación y acelerar el armado territorial por mandato del titular del partido y gobernador, Axel Kicillof.

La jornada contó con la conducción del secretario general del PJ provincial, Mariano Cascallares; el presidente del PJ local, Fabián Jacquet; el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; y el senador provincial Jorge Alberto Paredi.

El mensaje de Cascallares: "Construir de abajo hacia arriba"

Durante la actividad de capacitación, Mariano Cascallares destacó el buen ritmo de la campaña de afiliación en la provincia y vinculó el trabajo de base con el proyecto político regional y nacional:

"Debemos tener en el gobernador la esperanza del Pueblo Argentino y eso lo vamos a hacer, como dice Axel, entre todos y todas, de abajo para arriba con el trabajo de la militancia desde Mar Chiquita, desde la Provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina", remarcó el dirigente peronista.

Representación seccional y el equipo organizador

El plenario de la Costa Atlántica logró convocar a representantes y referentes partidarios de distritos vecinos como Mar del Plata, Necochea y Pinamar, consolidando el trabajo articulado en la región.

El despliegue técnico y logístico de la actividad estuvo a cargo del equipo de la Secretaría General del PJ bonaerense:

Mailen Vélez

Nicolás Jawtuschenko

Daniel Fagaburu

Micaela Carrara

Con esta iniciativa en la Quinta Sección, la conducción del peronismo bonaerense busca afianzar la estructura organizativa y garantizar un crecimiento sostenido de la nómina de afiliados en los municipios del interior.