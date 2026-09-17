El desempleo tocó su nivel más alto de la gestión Milei y la informalidad laboral alcanzó el 45%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves su informe de "Mercado de Trabajo" correspondiente al segundo trimestre de 2026, confirmando un escenario de paulatino deterioro en los indicadores sociales. Según las cifras oficiales, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,9%, lo que representa el nivel de desempleo más alto en lo que va de la gestión de gobierno y alcanza a 1,8 millones de personas dentro de los 31 aglomerados urbanos evaluados.

En la medición general de la Población Económicamente Activa (PEA), la tasa de actividad se posicionó en el 48,9%, registrando un aumento interanual del 0,8%, mientras que la tasa de empleo alcanzó el 45,0%. Aunque el incremento de la desocupación mostró un salto acotado en relación con el período anterior (0,1 puntos porcentuales frente al 7,8% del primer trimestre), los números confirman la persistente dificultad para sostener el trabajo formal.

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Las tasas de actividad, empleo y desocupación se ubicaron en 48,9%, 45% y 7,9%, respectivamente, en el 2° trimestre de 2026https://t.co/WCIHuhJXtb pic.twitter.com/uLaPBOouSW — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 17, 2026

Crecimiento del empleo informal y demanda de un segundo trabajo

El aspecto más crítico del reporte oficial se refleja en la precarización de las condiciones de contratación. La informalidad laboral avanzó 1,0 punto porcentual de manera interanual, dejando la tasa de empleo no registrado en el 45%. Paralelamente, la proporción de trabajadores informales que se desempeñan por cuenta propia creció tres puntos porcentuales, pasando del 34,3% al 37,3%.

La pérdida de capacidad adquisitiva también impulsó una mayor presión laboral de quienes ya poseen una ocupación pero buscan generar ingresos adicionales:

Ocupados demandantes de empleo: La tasa escaló al 16,9% , lo que equivale a casi 2,5 millones de trabajadores con empleo que buscan activamente una segunda actividad o ampliar su jornada laboral.

Subocupación demandante: En las provincias y aglomerados del interior registró un aumento significativo de 0,9 puntos porcentuales hasta alcanzar el 9,1%.

Impacto geográfico: el Gran Rosario encabeza la tasa de desocupación

El informe elaborado por el INDEC expone marcadas diferencias según las regiones del país. El Gran Rosario se consolidó como la zona urbana con la mayor tasa de desocupación de la Argentina.

Asimismo, la brecha según la densidad demográfica muestra que los centros urbanos de más de 500.000 habitantes registraron una media de desocupación del 8,3%, mientras que en las localidades de menor tamaño la cifra promedió un 6%. En el conjunto de los aglomerados del interior, el desempleo subió 1,3 puntos en la comparación interanual, situándose en un 7,6%.