Sergio Palazzo advirtió que el “Plan Platita se lo dieron a los ricos”

El secretario general de La Bancaria y diputado nacional de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, exteriorizó su preocupación por la situación social y económica de la Argentina, al tiempo que exigió explicaciones oficiales por el traslado de lingotes de oro al exterior.

El referente sindical puso de relieve que el congelamiento de la actividad “no encuentra piso” y en ese sentido dio cuenta de una creciente “destrucción de puestos de trabajo a nivel general”.

“Hay una caída de más de 400 mil trabajadores registrados entre el sector público, el privado y casas particulares que dejaron de pertenecer al sistema”, detalló el legislador en declaraciones a la AM 530.

Así las cosas, consideró que “este es un Gobierno donde el ‘plan platita’ se lo dieron a los ricos eximiéndolos de impuestos y mejorándoles la rentabilidad sin pedirles nada a cambio”.

Opacidad con el oro

Por otra parte, cuestionó con dureza las operaciones del Gobierno nacional referidas al traslado de reservas en lingotes al exterior. El dirigente bancario remarcó que las explicaciones oficiales siguen siendo insuficientes y exigió esclarecer las condiciones del envío.

“Hoy sabemos que el oro está afuera y que siempre dijimos la verdad. Falta explicar qué tipo de operaciones hicieron, para qué lo utilizaron, qué costo tuvo el traslado y el seguro, y qué riesgo tiene de ser embargado”, enumeró Palazzo.

Asimismo, advirtió sobre la imprudencia de la medida frente a litigios internacionales vigentes: “En el momento en que fue sacado, Argentina tenía el juicio de los fondos buitre por YPF y un Discovery solicitado por la jueza Loretta Preska para localizar activos; pudieron haberlo embargado y me parece un acto de irresponsabilidad no haber medido esas consecuencias”.