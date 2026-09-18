Feria del Libro de La Matanza: la más grande del país, gratis y con amplia agenda

Con una fuerte apuesta cultural y educativa, la Municipalidad de La Matanza inauguró la 19 ª edición de la Feria del Libro, que convirtió a la Plaza General San Martín de San Justo en uno de los grandes puntos de encuentro cultural de la provincia. Con entrada libre y gratuita, reúne a grandes referentes de la cultura, el periodismo y la actuación, junto a una amplia agenda de espectáculos, exposiciones y propuestas gastronómicas para toda la familia.

El intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto a la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la secretaria de Cultura del distrito, Silvia Francese, inauguró “Primavera de Libros”. Del acto también participaron la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y el cantante Fabio Santana, junto a artistas de los Coros y Orquestas locales, la Banda de Música Municipal, el Taller Intensivo de Teatro Musical de la Casa de Cultura de Ramos Mejía, el Estudio de Danza y Arte Alas y el Taller Alegría. Asimismo, se premió a los ganadores de los certámenes culturales locales.

En este marco, el jefe comunal destacó que “la Feria del Libro de La Matanza es la fiesta de la cultura de nuestra ciudad. El año pasado, más de 120 editoriales y 500 mil personas visitaron la Feria, que es totalmente gratuita. Invitamos a todos los vecinos de La Matanza, pero también a quienes viven en las ciudades aledañas y municipios vecinos. El año pasado vino mucha gente de la Capital Federal y de los municipios cercanos”.

“Estamos muy orgullosos porque hoy la Feria del Libro de La Matanza es la de mayor magnitud de la Argentina y es totalmente gratuita para toda nuestra gente”, enfatizó.

Además, puso de relieve la programación: “Habrá espectáculos para chicos, grandes y adultos mayores, disertaciones de artistas, periodistas reconocidos y grandes escritores. Los mejores escritores de la Argentina van a pasar por esta Feria durante estos 10 días. Y cerramos el 21 de septiembre, el Día del Estudiante y de la Juventud, con espectáculos para todos nuestros jóvenes”.

A su turno, Magario ponderó que “esta Feria se ha extendido a lo largo de la provincia de Buenos Aires, en muchísimas ciudades, y se ha convertido en la Feria más convocante e importante. Fue un sueño de Fernando (Espinoza), y muchos de nosotros colaboramos para que ese sueño se hiciera realidad y pudiéramos llegar hasta acá”.

En tiempos donde el pueblo sufre el ajuste y la crisis económica por el modelo nacional, fortalecer la cultura, la educación y la literatura es esencial para enriquecer el futuro.



Las y los invitamos a acercarse a la 19° Feria del Libro de #LaMatanza hasta el 21 de septiembre… pic.twitter.com/WvE91eaQqn — Verónica Magario (@magariovero) September 15, 2026

“Lo importante de todo esto es el desarrollo de la cultura y la posibilidad de expresarnos a través del arte, de bailar, cantar y pintar, siempre vinculados a la educación. Y hay algo maravilloso: cientos de miles de chicos de nuestras escuelas de La Matanza recorren esta Feria. Gracias, Fernando por seguir soñando”, completó la número dos del Poder Ejecutivo bonaerense.

Mora Godoy, embajadora

“Como no podía ser de otra forma, para felicidad de todo el pueblo, hoy inauguramos la Feria con la mejor, nuestra embajadora cultural de la Argentina, Mora Godoy, que una vez más nos deslumbró con su compañía. Cada vez que viene Mora, la Feria se multiplica, y es un orgullo para la cultura tener a la mejor de la Argentina acá, en nuestra ciudad”, exclamó Espinoza.

En tanto, la artista le agradeció al intendente y destacó el programa de formación artística: “Hace unos años, en este mismo escenario, dije que tenía un sueño: crear un programa de becas de capacitación gratuitas para jóvenes. Lo cumplimos el año pasado junto con Fundación Banco Provincia, y muchos de los chicos que vimos hoy se formaron en esas becas, encontrando una oportunidad que quizás de otra manera no hubieran tenido. Las becas continúan el año que viene y vamos a formar una nueva camada de jóvenes”.

Luego, la secretaria de Cultura Silvia Francese destacó el valor de la Feria y afirmó que “hoy elegir estar entre libros es un acto de muchísima convicción. En La Matanza tenemos un intendente que siempre ha puesto la cultura en un lugar de privilegio. Mientras otros ven un gasto, nosotros vemos una inversión, un derecho y todo lo hermoso que tiene que haber en la cultura. Así que gracias, Fernando”.

Finalmente, Espinoza sostuvo que “es una emoción enorme ver a nuestros chicos de la Casa de la Cultura, a nuestras orquestas sinfónicas, con niños desde los seis años que ya forman parte de la excelencia de esa música, y a nuestros coros, tanto juveniles como de niños”.

“Mientras el Gobierno nacional cierra, por ejemplo, el Coro Nacional de Niños, nosotros en La Matanza seguimos multiplicando la inversión en más coros y más orquestas. Hoy, 14 orquestas de chicos de todas las ciudades de La Matanza forman parte de este boom cultural que estamos viviendo”, sumó.

“Mientras el Gobierno nacional abandona a las personas con discapacidad, nosotros generamos un espectáculo impresionante con los chicos con discapacidad de nuestra Casa de la Cultura. Mientras el Gobierno nacional le quita el 50 por ciento del presupuesto en educación a nuestras escuelas, a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y al Centro Universitario de la Innovación (CUDI), acá nosotros apoyamos, acompañamos y protegemos, y vamos a seguir invirtiendo cada día más en esta Feria del Libro y en esta fiesta de la cultura”.

Al cerrar el acto inaugural, Fernando Espinoza expresó: “Sé que la estamos pasando muy mal, que tenemos tristeza, bronca y desesperanza, pero como intendente le digo a todo mi pueblo: transformemos, desde esta fiesta de la cultura, esa bronca, esa desesperanza y esa tristeza en lucha. Porque cuando el pueblo se pone de pie, no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Y el pueblo de La Matanza fue y será siempre la vanguardia de la lucha de las mayorías nacionales y populares”, cerró.

La Feria contará con Alejandro Dolina, Reynaldo Sietecase, Pedro Saborido, Alejandro Bercovich, Fernando Borroni, Carito Müller, Esteban Lamothe y Luana Pascual, entre otras figuras de la cultura, el periodismo y el arte. Además, habrá Fiesta de la Primavera, música, shows, Pericón Nacional, importantes sellos editoriales, food trucks e Ignacio Copani.