Cumbre radical en Tornquist: intendentes y legisladores buscan consolidar su espacio rumbo a 2027

Un sector del radicalismo bonaerense lleva a cabo este sábado 19 de septiembre un nuevo encuentro de debate en el municipio de Tornquist, bajo el sello de la corriente interna "Construir Buenos Aires". La actividad le da continuidad a las cumbres realizadas anteriormente en Ayacucho (Quinta Sección) y Lomas de Zamora (Tercera Sección), con el objetivo de delinear una plataforma de gestión para las elecciones de 2027.

La apertura formal del evento está programada para las 10:00 hs y cuenta con la recepción de la diputada provincial anfitriona, Priscila Minnaard. Bajo el lema “Construir en el territorio”, la convocatoria reúne a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y militantes de la Sexta Sección Electoral.

Paneles sobre coyuntura, juventud y economía

La jornada articula mesas de trabajo enfocadas en el análisis político, la realidad social y el rol de las administraciones locales:

Escenario político: El diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas , encabezan la mesa sobre el panorama provincial y nacional.

y el intendente de General Viamonte, , encabezan la mesa sobre el panorama provincial y nacional. Juventud: La concejal de Salliqueló, Catherine González , y el dirigente juvenil de Coronel Dorrego, Mariano Gutiérrez , exponen sobre los desafíos de la denominación "Generación presente".

, y el dirigente juvenil de Coronel Dorrego, , exponen sobre los desafíos de la denominación "Generación presente". Análisis económico: La periodista especializada Cecilia Boufflet brinda una disertación sobre la dinámica económica en el contexto electoral, analizando variables macro y microeconómicas, el endeudamiento de las familias y el impacto en el consumo.

brinda una disertación sobre la dinámica económica en el contexto electoral, analizando variables macro y microeconómicas, el endeudamiento de las familias y el impacto en el consumo. Gestión municipal: Los intendentes Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego) y Martín Randazzo (General La Madrid) están a cargo del cierre de la jornada, compartiendo experiencias sobre políticas públicas locales y respuesta a las demandas territoriales.

Representación legislativa y territorial

El plenario cuenta además con la participación de integrantes del bloque de diputados provinciales de la UCR, entre los que se destacan Alejandra Lordén y Valentín Miranda, junto a la senadora provincial Natalia Quintana.

A través de este encuentro en Tornquist, el radicalismo de la provincia de Buenos Aires busca fortalecer su presencia en el interior bonaerense y consolidar un espacio de propuesta política frente a los desafíos económicos de la región.