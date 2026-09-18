Preocupación por Mirtha Legrand: volvió a ser internada tras sufrir una recaída

La salud de Mirtha Legrand volvió a encender las alarmas en el ambiente artístico. Este viernes 18 de septiembre de 2026, la conductora de 99 años fue ingresada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei tras sufrir un deterioro en su cuadro respiratorio, a solo cinco días de haber abandonado el nosocomio por un episodio de bronquitis.

Según confirmó el primer parte médico oficial emitido por las autoridades del centro de salud porteño, la diva ingresó por la guardia derivando en un diagnóstico compatible con neumopatía. El comunicado llevó tranquilidad al precisar que Legrand quedó alojada en una habitación común, donde se le realizarán estudios complementarios y asistencia médica para controlar la recaída bronquial. Salvo modificaciones en su evolución, el próximo informe médico se difundirá el miércoles.

"Sanatorio Mater Dei":

Porque comunicó que Mirtha Legrand se encuentra internada ‘por presentar un cuadro compatible con neumopatía’ https://t.co/MvOO80ofIW pic.twitter.com/VKVA95lM9l — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 18, 2026

Cronología de su estado de salud en septiembre

El cuadro de la diva comenzó a principios de mes y registró los siguientes hitos de control sanitario:

7 de septiembre: Primera hospitalización en el Sanatorio Mater Dei de forma preventiva debido a un estado gripal severo que derivó en bronquitis aguda .

13 de septiembre: Recibió el alta médica tras una evolución favorable para continuar el reposo domiciliario, aunque con presencia de tos persistente.

18 de septiembre: Regresó a la clínica por un agravamiento de los síntomas respiratorios y quedó internada en observación.

Continuidad televisiva: Juana Viale al frente de la "mesaza"

La nueva internación no modificará el esquema de producción de los ciclos televisivos en la pantalla de El Trece, dado que el proceso de reemplazos ya se encontraba activo tras el primer episodio médico de la conductora.

Su nieta, Juana Viale, encabezó este viernes las grabaciones de las ediciones del fin de semana de La Noche de Mirtha(sábado) y Almorzando con Juana (domingo). Para la emisión grabada en la jornada, la producción confirmó como invitados a Martín Menem, Juana Repetto, Guillermo Pfening, Álvaro Navia y la periodista Jésica Bossi.