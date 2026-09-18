Javier Milei anunció en Bahía Blanca una inversión de USD 400 millones para el agro

El presidente Javier Milei encabezó este viernes 18 de septiembre una visita oficial a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde recorrió el predio donde la multinacional agroexportadora Louis Dreyfus Company (LDC) llevará a cabo la construcción de una planta de molienda para el procesamiento de semillas oleaginosas. La obra demandará un desembolso privado de USD 400 millones y tendrá una capacidad industrial de hasta 4.000 toneladas por día.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. Por parte de la firma agroindustrial, participaron del encuentro informativo el gerente local en Bahía Blanca, Juan Matías Kavaliunas, y el director de Asuntos Públicos, Luis Zubizarreta.

El Presidente Javier Milei recorrió en Bahía Blanca el predio donde Louis Dreyfus Company construirá una nueva planta de molienda para el procesamiento de semillas oleaginosas.



El proyecto contempla una inversión de 400 millones de dólares y tendrá una capacidad industrial de… pic.twitter.com/03Ou98bvuX — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 18, 2026

Detalles del proyecto industrial y capacidad operativa

El nuevo complejo industrial se levantará sobre un terreno de 12 hectáreas adyacente a la terminal portuaria de Bahía Blanca, lo que permitirá optimizar la logística de exportación e integración con el transporte marítimo.

Procesamiento clave: La planta estará enfocada principalmente en el procesamiento de semillas de girasol y soja .

Escala global: Se consolidará como una de las instalaciones de molienda de girasol más grandes del mundo.

Proyección anual: La estimación de producción alcanza las 400 mil toneladas de aceite crudo de girasol y 75 mil toneladas de aceite crudo de soja por año.

LLENO DE GENTE BANCANDO AL PRESIDENTE EN BAHIA BLANCA! 💜🇦🇷 pic.twitter.com/UO23hy4MHx — Iñaki Gutiérrez (@inakiigutierrez) September 18, 2026

Tecnología de punta y control de emisiones

La inversión de USD 400 millones contempla la incorporación de equipamiento industrial de última generación diseñado para el tratamiento eficiente de oleaginosas. El desarrollo incluye sistemas automáticos de preparación para limpieza, descascarado, acondicionamiento y laminado de granos.

Asimismo, la infraestructura dispondrá de un sector integrado para la recepción de materias primas y la posterior carga de subproductos procesados —tales como harinas, pellets y aceites—, equipado con sistemas cerrados de transporte continuo que reducen el impacto ambiental y garantizan un estricto control de emisiones.