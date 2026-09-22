Buenos Aires recupera el vuelo directo diario desde Londres

En el marco de la estrategia turística internacional de la Ciudad de Buenos Aires, la prioridad se enfoca en la “recuperación y el fortalecimiento de la conectividad aérea con los mercados estratégicos”. Es en ese marco que se suma un hito: la recuperación del vuelo directo diario desde Londres.

Durante los primeros siete meses de 2026, la Ciudad recibió más de 1,6 millones de turistas internacionales, lo que representa un crecimiento del 19 % con respecto al mismo período de 2025. El impulso proviene de mercados clave como Estados Unidos, la recuperación de Brasil y la región (Chile y Uruguay), así como de nuevos mercados como China.

En este último caso, a partir del vuelo inaugurado en noviembre que conecta Buenos Aires con Shanghái (el más largo del mundo, con escala en Auckland), el turismo chino creció un 60 por ciento.

Actualmente, dicha ruta, es la única que conecta directamente a China con Sudamérica, posicionando a la Ciudad como la puerta de entrada para toda la región.

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires, a través de Visit Buenos Aires, y British Airways impulsaron conjuntamente la recuperación de la conexión directa con Londres, una de las rutas prioritarias para el turismo internacional del destino. Como resultado, a partir de marzo de 2027 la aerolínea restablecerá este servicio con un vuelo non-stop diario.

“Venimos realizando un largo trabajo junto a British Airways, en el que presentamos la potencialidad de Buenos Aires, la relevancia del mercado británico para la Ciudad y la importancia estratégica de recuperar la conexión directa con Londres”, expresó el titular del Ente de Turismo Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan.

Asimismo, puso de relieve que “restablecer esta ruta era una prioridad para nosotros porque la conectividad es una herramienta fundamental para recuperar y seguir haciendo crecer el turismo internacional. Volver a contar con un vuelo directo diario a partir de marzo de 2027 es un paso muy importante para generar nuevas oportunidades para que más turistas elijan Buenos Aires”.

La importancia del mercado británico

El mercado británico ha tenido históricamente una relevancia estratégica para la Ciudad de Buenos Aires. En 2019, año récord para el turismo internacional, la Ciudad recibió más de 55 mil turistas provenientes del Reino Unido. Tras la pérdida de la conexión aérea directa, en 2025 los arribos desde ese mercado se ubicaron un 14 % por debajo de los niveles de 2019. Sin embargo, aun sin contar con un vuelo directo, el mercado viene registrando un crecimiento sostenido a tasas de dos dígitos desde 2023, reflejando una demanda que continúa fortaleciéndose.

A su vez, en 2025 el gasto promedio del turista británico creció un 40 % respecto de 2019 y, en el acumulado entre enero y julio de 2026, el Reino Unido superó a Francia y se posicionó como el cuarto mercado europeo en cantidad de arribos a la Ciudad. Estos indicadores refuerzan el valor estratégico de recuperar la conexión directa con Londres, tanto por el volumen de visitantes como por su nivel de gasto y su impacto en la economía de Buenos Aires. La nueva operación diaria prevista a partir de marzo de 2027 permitirá potenciar un mercado que ya muestra un fuerte dinamismo y generar las condiciones para superar los niveles récord alcanzados en 2019.

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Así, con una propuesta turística amplia y de calidad, que integra cultura, gastronomía, grandes eventos, deporte y experiencias urbanas, Buenos Aires continúa fortaleciendo su posicionamiento internacional y su proyección como destino estratégico de la región.