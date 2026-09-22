Carlos Bianco convocó al “campo popular” para “terminar con la pesadilla Milei”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evitó hablar de la candidatura presidencial de Axel Kicillof y se centró en la importancia de “seguir organizándonos para el año que viene”, en el marco del Movimiento Derecho al Futuro.

En el Plenario Federal del @MOVIMIENTODAF reafirmamos que la ciencia y la universidad son partes esenciales de la construcción de una alternativa productiva e inclusiva para la Argentina, un país en el que nuestro pueblo pueda vivir con más dignidad y más derechos.



Participé en… pic.twitter.com/CDy9JBXOQI — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 19, 2026

Tras el plenario de la fuerza kicillofista desarrollado en Avellaneda, el funcionario sostuvo que “es un acto que eminentemente tenía un objetivo que era lanzar el Movimiento Derecho al Futuro a nivel federal”.

“Nosotros venimos trabajando desde principios de año no solo consolidando nuestro armado en la provincia de Buenos Aires, sino ya a nivel federal. Hubo varios viajes de Axel a las provincias, pero permanentemente también lo hacen ministros y referentes de de nuestro movimiento. Y hoy la idea, después también de haber hecho una recorrida con cinco plenarios por la provincia de Buenos Aires, era culminar un poquito acá en Villa Domínico haciendo el lanzamiento federal”, detalló.

“Ese era el objetivo” y “después el discurso fue hacer un diagnóstico muy claro de lo que está pasando, de cuáles son las consecuencias que está teniendo en Argentina el modelo de desindustrialización, de exclusión, de miseria de Javier Milei y seguir organizándonos para el año próximo”, sumó Bianco.

También ponderó la figura de Axel Kicillof, quien “claramente se puso a disposición de los compañeros y de las compañeras para seguir trabajando, primero en la construcción política que nosotros nos planteamos para este año, y después en la en la discusión de las candidaturas que va a ser el año próximo”.

En cuanto a la eventual construcción de frentes electorales, el ministro consignó que “nosotros permanentemente estamos hablando no solo con los compañeros obviamente los más cercanos, los de los distintos sectores del peronismo, sino también de otros sectores, llamémoslo del campo popular, que están interesados en formar frentes, formar parte del movimiento para para llegar al año que viene más competitivos y poder terminar esta pesadilla que está viviendo el pueblo argentino”.