Abal Medina destacó la necesidad de consolidar “un gran frente” encabezado por Kicillof

El exjefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Abal Medina, dijo presente en el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro realizado este sábado en el campus de la UTN en Villa Dominico, marco en el que destacó las palabras del gobernador Axel Kicillof mirando al futuro inmediato.

Argentina, hay otro camino. https://t.co/UlVQVNFBfL — Movimiento Derecho al Futuro (@MOVIMIENTODAF) September 19, 2026

“Lo dijo con mucha claridad, él va a estar a la cabeza de un proyecto que tenemos que construir entre todos, como también fue muy contundente en eso. Un proyecto construido de abajo hacia arriba, que lo que haga es construir una propuesta de futuro para terminar con la pesadilla que estamos viviendo”, puntualizó el dirigente peronista.

En cuanto al encuentro del MDF, precisó que “lo que hicimos en diez comisiones distintas, discutiendo desde la mañana con gente de toda la Argentina, fue maravilloso. Yo estaba en la de Ciencia y Tecnología y había gente de La Rioja, de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, construyendo entre todos una alternativa real que pueda frenar a esto y hacerlo así, con un proyecto concreto y con una figura que puede encararlo, encabezarlo y garantizar la victoria, que es Axel Kicillof”.

Excelente debate en la comisión de Universidad y Ciencia con participantes de todas las provincias! pic.twitter.com/sSkDvzPdbN — Juan Manuel Abal Medina (@juanabalmedina) September 19, 2026

Del mismo modo ponderó la idea de que no haya exclusiones “hacia sectores internos y Axel fue muy claro en la convocatoria, convocando a otros sectores que antes no nos acompañaron, pero frente al dramático presente que tenemos hace falta superar las diferencias y juntarnos para tenerlo”.

“Muchos sectores que tradicionalmente no creían en el peronismo o no estaban con el peronismo, viendo lo que estamos viviendo día a día, están en condiciones de ser parte de este proyecto”, aseveró el exministro coordinador de Cristina Fernández de Kirchner.

“Es algo así lo que hace falta. Un frente muy amplio, un frente que defienda las cuestiones básicas de la Argentina, que defienda la patria, la universidad, la ciencia, la tecnología, la industria nacional, y sobre esa base una propuesta, una propuesta alternativa. O sea, no simplemente ‘no Milei’, sino ‘para qué’, para no repetir los errores del pasado”, reflexionó.

Gran frente nacional

También presente en el acto, la secretaria de Educación de La Plata, Paula Lambertini, ensalzó la idea de “un gran frente nacional”.

“La idea de Nación estuvo bien expresada en el escenario con compañeras y compañeros que provenían de distintas provincias de nuestro país. Y es el germen de una construcción que hoy empieza, que se tiene que fortalecer, que tiene como horizonte el 2027, dar vuelta la página”, acotó la funcionaria de la gestión de Julio Alak.

Asimismo, indicó que este armado “tiene que ver con la necesidad de dejar atrás los vaivenes de la patria; este péndulo que hace que gobierne el peronismo y tenemos felicidad en nuestro pueblo, gobiernan los liberales y destruyen aquello que nos es propio”.

“La convocatoria es al conjunto de los sectores que se ven agredidos por Milei, no para quejarnos, sino para construir una alternativa que nos permita gobernar en beneficio de nuestro pueblo”, cerró Lambertini.