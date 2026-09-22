“Putamadre”: llega al teatro la novela de autoficción de Caro Fernández

Putamadre llega al teatro, basada en una historia real que nace de la primera novela de autoficción de Caro Fernández, publicada por Editorial Sudestada, para transformarse en escena junto a su hijo, Santiago Laborde.

Con dramaturgia de Tere Donato y Caro Fernández, bajo la dirección de Felicitas Kamien, la obra se estrena el 2 de octubre y se presentará todos los viernes a las 21.30 horas en Dumont 4040, con entradas vía Alternativa.

Putamadre es el recorrido a dos voces de una madre y un hijo en el que ambos irán hilando la historia de una domesticación infructuosa, de una ternura imposible que construye un relato de lo irreparable.



¿Qué se hace cuando la maternidad sale mal a los ojos de una sociedad? En este derrotero de aceptación radical, en el que la madre intenta sostener a un hijo al que el horror lo alcanzó demasiado pronto y un hijo que sobrevive a una madre que frente a la desgracia desea morir, se ponen en evidencia las fallas de un sistema que expulsa a quienes no encajan. Caro y Santiago inventan un mundo propio dentro y fuera del escenario, dentro y fuera de internaciones, dentro y fuera de la cárcel, dentro y fuera de los bordes.



En escena, Caro y Santiago, actualmente privado de su libertad, comparten el dispositivo escénico con recursos audiovisuales y construyen un territorio donde ficción y realidad conviven. La experiencia individual se transforma en materia teatral y abre un espacio de reflexión colectiva sobre las maternidades, los vínculos, consumo problemático y las formas de relacionarse con un sistema que no siempre contiene.

Putamadre logra hacer de la intimidad familiar un thriller y de la devastación, una carta de amor. Como quedó dicho, las funciones serán los viernes a las 21.30 horas en el tablado de calle Santos Dumont 4040.

Caro Fernández

Actriz, periodista, productora, escritora y madre. Creció en Carmen de Patagones. Su madre, maestra; su padre, burrero. A los 17 años se mudó a Buenos Aires y, a los 19, se fue a vivir a México. Regresó a los 22, por amor.

Estudió cine en la ENERC. Trabajó como actriz y productora y adaptó su primer guion a los 20 años. Parió a su primer hijo. Cuando el niño cumplió tres años, dejó atrás el sueño de ser actriz y volvió a su pueblo para darle una vida más tranquila. Allí creó su medio de comunicación y comenzó a militar en Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas. Después de la detención de su hijo, regresó a Buenos Aires con su hija de nueve años.

Hoy conduce radio, produce y realiza informes especiales para Mauro Szeta, América, es columnista de Las 12, Página/12, y escribe para Sudestada Revista, actúa y produce. Putamadre es su primera novela de autoficción y el punto de partida de la obra teatral que se estrena el 2 de octubre en Dumont 4040.