Kicillof reiteró la necesidad de una convocatoria “mucho más amplia que el peronismo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó un balance de lo que fue el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro, evento que este sábado en Avellaneda lo tuvo como principal protagonista, al funcionar como un virtual lanzamiento de su candidatura presidencial para 2027.

“Cuenten conmigo porque es eso, más allá de la definición de las candidaturas, hay que articular una gran fuerza política que contenga a diferentes sectores que están siendo agredidos por la política de Javier Milei y que tienen que tener no solo representación, sino un proyecto”, puntualizó.



En este sentido, el mandatario bonaerense evaluó en declaraciones a El Destape Radio que “también ahora hay una necesidad, además de ser oposición, de ser opción”.

🗨️"Hay muchas ganas, hay muchas energías para lo que se nos viene que es la obligación de terminar con esta pesadilla".



🎙️El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, @Kicillofok, en #HabráConsecuencias.



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“Las discusiones de cada uno de los temas tenían que ver con esto también, con ir pensando lo que va a ser una reconstrucción, pero también una transformación después de Milei y hoy es una enorme necesidad y una obligación para nosotros”, insistió, para luego advertir que “cuatro años más de Milei son una calamidad enorme”.



Tras marcar que “falta para anunciar y formalizar candidaturas, Kicillof reconoció que “obviamente hay un sector que es el MDF, que está trabajando fuerte para ganarle a Milei y construir una alternativa política”.

“Se hizo una invitación a todos los sectores a trabajar para ese lado, cada uno con su identidad, con sus formas, con sus organizaciones”, acotó, al tiempo que puso de relieve que la convocatoria “es mucho más amplia que el peronismo y que contemple todas esas necesidades.”

Rumbo a 2027

Por otra parte, fue tajante al exclamar: “No me interesa una construcción a control remoto. Es una propuesta que tiene que ver con algo participativo y es lo que mostramos y es lo que estamos mostrando y lo que estamos haciendo”



“Los efectos de cambio estructural de la Argentina, la matriz productiva, la primarización, la precarización, pero después la inserción internacional. Son todas cosas que se están discutiendo en todo el planeta, que se está viendo cómo insertar a cada economía, a cada país, a cada región, y que Milei lo que está haciendo es un desastre”, anexó el jefe del Estado bonaerense y apuntó a la vocación libertaria de “destruir la ciencia y la tecnología, destruir la industria, alinearse automáticamente a intereses externos”.

🗨️"Hay una misión que tenemos que cumplir, porque cuatro años más de Milei son una calamidad enorme. Ya hay cosas que son difíciles de revertir. Imaginemos cuatro años más de Milei".



🎙️El gobernador de la provincia de Buenos Aires, @Kicillofok, en #HabráConsecuencias.



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Acto seguido, indicó que ese “es un intento de primarizar la economía, de convertir a la economía argentina en una economía cuyo vínculo con el mercado internacional sea la venta directa de materia prima sin ningún grado de elaboración”.



“Yo creo que hay ganas de escuchar otra campana. Ese país que propone Milei es desastroso, es inviable”, remató Kicillof.