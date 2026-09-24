Itai Hagman expuso que el Presupuesto 2027 “elimina totalmente” la política de vivienda

El diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, cuestionó en duros términos el proyecto del Presupuesto 2027 del Gobierno de Javier Milei e hizo foco en que la ley de leyes que pretende la administración libertaria “profundiza el desmantelamiento de políticas públicas que garantizan derechos básicos como el de la vivienda”.

“El presupuesto de Vivienda y Urbanismo se redujo prácticamente a 0 desde 2023 hasta hoy. Se eliminaron las políticas de integración sociourbana de los barrios populares, se cerraron los programas federales de construcción de vivienda, de acceso al crédito como el PROCREAR, y se redujo a la nada misma el apoyo a las obras destinadas al hábitat de los gobiernos provinciales”, detalló a través de un posteo en redes sociales.

Y contrastó: “Mientras crecen en el Presupuesto 2027 subsidios para empresas como Mercado Libre, son totalmente eliminadas las políticas orientadas a garantizar derechos básicos de la población”.

Por otra parte, esgrimió en declaraciones a Radio Provincia que el proyecto “es una fantasía absoluta porque dice que la economía va a crecer, la inflación va a bajar, los salarios van a aumentar al igual que la recaudación”.

“Es lo mismo que decía el presupuesto 2025 Y 2026. Después del ajuste realizado en esos períodos, estamos en condiciones de decir que las mejoras para el conjunto de la sociedad no van a llegar”, anexó Hagman.

Finalmente, consignó que “el ajuste en ciencia y tecnología, no solo le complica la vida a la gente, si no que están hipotecando las capacidades de desarrollo de la Argentina”.