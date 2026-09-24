Alicia Castro negó que una candidatura de Kicillof sea algo “contra” CFK

La exembajadora argentina ante el Reino Unido y Venezuela, Alicia Castro, exteriorizó su respaldo a la eventual postulación presidencial de Axel Kicillof y recordó que la propia Cristina Fernández de Kirchner supo convocar a que alguien tome el “bastón de mariscal”.

“Hay quienes interpretan que apoyar la candidatura de Axel Kicillof es algo ‘contra’ Cristina. Vicios de un internismo destructivo y cansador”, exclamó.

“CFK fue una gran legisladora y cumplió dos excelentes mandatos presidenciales. Yo fui honrada siendo su embajadora en un periodo en que contribuimos decididamente con la construcción de un bloque regional y una virtuosa política de relaciones exteriores, que incluyó la mejor política de Malvinas como causa global desde que se reconoció la controversia de soberanía entre Argentina y el Reino Unido”, evocó Castro.

Luego recordó que “en 2019 Cristina nos sorprendió cuando eligió acompañar en la fórmula a Alberto Fernández, que hizo una gestión errática e ineficaz”.

“Su error central fue acordar con el FMI el pago total de la deuda-estafa de Mauricio Macri, lo que inevitablemente traería ajuste e inflación, desalentó a millones de compañeros y nos condujo a este abismo”, completó.

Acto seguido, recapituló: “En 2023 -recuerdo que en un día de lluvia profusa- un pueblo lloroso y empapado le suplicó a Cristina que volviera a ser presidenta. Ella, quien ya había adelantado ‘no se hagan los rulos’ declinó ese anhelo y eligió como candidato a Sergio Massa, quien ya había fracasado como ministro de Economía y perdió contra Javier Milei, a quien, estúpidamente, había estimulado como contrincante”.

Hay quienes interpretan que apoyar la candidatura de Axel Kiciloff es algo “contra” Cristina. Vicios de un internismo destructivo y cansador. CFK fue una gran legisladora y cumplió dos excelentes mandatos presidenciales. Yo fui honrada siendo su embajadora en un periodo en que… — Alicia Castro (@AliciaCastroAR) September 20, 2026

“Tiempo atrás, Cristina había alentado a políticos más jóvenes a que tomaran ‘el bastón del mariscal’. Axel lo hizo, en pleno derecho y ahora debe demostrar que es un candidato a ser considerado por las grandes mayorías populares para afectar los modos destructivos del capitalismo del siglo XXI”, enfatizó la exsecretaria general del gremio de aeronavegantes.

Asimismo, consideró que “es actualmente el dirigente mejor posicionado como candidato presidencial”.

El sábado, “en un acto multitudinario dijo ‘cuenten conmigo’ y enfatizó que hay que ampliar su Movimiento Derecho al Futuro, construyendo desde abajo y con otros sectores fuera del peronismo”, ensalzó la dirigente peronista.

Luego deslizó que “habrá quienes prefieren otra vez Massa, el candidato del Círculo Rojo, o votar en blanco. Yo no. Es imprescindible ganar para salir del entreguismo de nuestros bienes y evitar los peligros de la alianza guerrerista con Estados Unidos e Israel; también para hacer Justicia por Cristina libre y para liberar a jóvenes y ancianos de la miseria y la tristeza”.

“Hay una esperanza en movimiento y mucho camino para andar. Es el mismo sendero que ya hemos transitado. Porque un mundo y una Argentina mejor es posible y es urgente”, sentenció.