Carlos Bianco advirtió que la Argentina “está al borde de la recesión” por las medidas de Milei

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo económico del país y aseguró que los datos oficiales confirman que la Argentina atraviesa un escenario de fuerte paralización de la actividad. En el marco de la habitual actualización de gestión, el funcionario contrapuso el programa económico del presidente Javier Milei con el despliegue del plan de Inteligencia Artificial de la gestión provincial.

"Todos los indicadores de actividad económica dejan a la vista que la Argentina está al borde de la recesión", aseveró Bianco. Durante su exposición, el ministro repasó los principales datos macroeconómicos para respaldar su diagnóstico sobre el "círculo de deterioro" de la economía nacional:

Caída del PBI: La actividad económica registró un retroceso del 0,6% en el segundo trimestre del año.

Caída del consumo: Se acumulan nueve meses consecutivos en baja en las ventas minoristas y de consumo masivo.

Aumento del desempleo: La desocupación escaló al 7,9% , alcanzando el nivel más alto registrado desde el año 2021.

Crisis industrial: Profundización del freno en las cadenas de producción y manufactura.

Con la visita del papa León XIV tenemos la alegría de recibir a un líder mundial que continúa el legado de Francisco y su defensa de la justicia social. En la Provincia nos preparamos para que los bonaerenses puedan vivir esta fiesta en paz. pic.twitter.com/h4BP0pb7jZ — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 21, 2026

La estrategia de Inteligencia Artificial de la Provincia

En contraposición a la falta de un marco regulatorio nacional, Bianco destacó la consolidación de una estrategia propia de regulación y utilización responsable de la Inteligencia Artificial en la provincia de Buenos Aires. Enmarcada en la Agenda Digital implementada desde 2020, la iniciativa abarca cuatro ejes centrales: