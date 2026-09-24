Manuel Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia: atribuyó sus dólares a ganancias en Bitcoin

El exjefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, realizó una presentación de 77 páginas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita con el objetivo de destrabar la investigación penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. El escrito fue presentado al límite del plazo otorgado por el juez federal Ariel Lijo, luego de que la fiscalía detectara una serie de inconsistencias entre sus ingresos oficiales y su patrimonio.

Para responder a las 20 observaciones formuladas por los investigadores, la defensa del exfuncionario centró su estrategia en atribuir el origen de más de medio millón de dólares en efectivo a la compraventa de Bitcoin (BTC)concretada por fuera del sistema bancario entre los años 2014 y 2018, previo a su desembarco en la gestión pública en diciembre de 2023.

#AdorniGate ⚖️📄 Manuel Adorni fue intimado para que explique la meteórica evolución de su patrimonio



El exjefe de Gabinete Manuel Adorni fue intimado por el fiscal Gerardo Pollicita para que justifique el crecimiento de su patrimonio en el marco de una causa por presunto… pic.twitter.com/jHL0TA3khj — ANDigital (@ANDigitalOK) August 10, 2026

El circuito informal de Bitcoins, dólares "bajo el colchón" y gastos bajo la lupa

#Investigación💰Adorni en la mira



💵 Refacciones en su casa del country por US$ 245.000



🧾 El contratista dijo que cobró en efectivo



❌ Sin factura



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¿De dónde provienen los fondos?#Adorni #Política #Transparencia #Argentina pic.twitter.com/chbbrkRQG8 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 4, 2026

El escrito judicial firmado por los abogados de Adorni detalló punto por punto los argumentos para intentar justificar los movimientos económicos de su núcleo familiar:

Inversión en Bitcoin y efectivo en el domicilio: Adorni declaró la titularidad de ocho billeteras virtuales con las que afirmó haber ganado USD 591.544,61 . Aseguró que operaba mediante encuentros presenciales con particulares a quienes entregaba dólares en mano. Tras liquidar las criptomonedas antes de ingresar a la función pública, guardó el dinero físicamente en su vivienda bajo la custodia de su esposa, Bettina Angeletti, lo que explicaría su declaración inicial de USD 565.000 a comienzos de 2023.

Justificación del ahorro no declarado: Argumentó que no declaró con anterioridad esos fondos ante el organismo fiscal ( ARCA ) porque el ahorro informal en moneda extranjera y fuera del sistema regulado es una "conducta extendida" en la sociedad argentina ante la inestabilidad macroeconómica.

Inmueble en el country "Indio Cuá": Rechazó la versión de haber gastado USD 245.000 en remodelaciones y situó la cifra real en USD 175.000 pagados con ahorros familiares. Sostuvo que el lote (de USD 120.000) se pagó con un crédito hipotecario de USD 100.000 y USD 20.000 en efectivo.

Tarjetas de crédito a nombre de su secretaria: Respecto a consumos suntuosos como monitores gamer y juegos de dormitorio a nombre de su colaboradora, indicó que ella le prestó de forma excepcional su tarjeta por razones de confianza y falta de tiempo del exfuncionario.

Descalce patrimonial: Desestimó la brecha de 43 millones de pesos observada por los peritos y la definió como una "diferencia residual" fundamentada en ingresos propios y profesionales de la pareja.

Claves privadas en sobre cerrado y posible indagatoria

Como prueba técnica de la operatoria con criptoactivos, la defensa entregó ante el juzgado un acta notarial junto a las claves privadas de las ocho direcciones de Bitcoin en un sobre cerrado y lacrado, alegando que las operaciones se validaron mediante la firma de mensajes en la cadena de bloques antes de que las billeteras quedaran inactivas en septiembre de 2018.

El fiscal Gerardo Pollicita evaluará la consistencia de las pruebas documentales presentadas. En caso de dictaminar que las explicaciones sobre la tenencia de efectivo no bancarizado y el circuito de Bitcoins carecen de respaldo o resultan falsas, la fiscalía solicitará al juez Ariel Lijo la citación a declaración indagatoria de Manuel Adorni por el delito de enriquecimiento ilícito.