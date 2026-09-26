Magario: “El modelo de desintegración nacional de Milei debe llegar a su fin”

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, destacó el impacto del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro realizado este sábado en Avellaneda, instancia que calificó como “jornada histórica de debate, construcción y militancia”.

“Más de 30 mil compañeros y compañeras de todos los rincones del país se acercaron para dejar en claro, una vez más, que el modelo de desintegración nacional y destrucción productiva de Milei debe llegar a su fin”, enfatizó la dirigente oriunda de La Matanza, a cargo del Poder Ejecutivo por un viaje al exterior de Axel Kicillof.

Desde hoy a las 12.30 hs hasta el día jueves 24 de septiembre, asumo la responsabilidad del Poder Ejecutivo bonaerense, mientras @Kicillofok viaja a los Estados Unidos junto a una comitiva oficial.



Seguimos acompañando, con compromiso y responsabilidad, las obligaciones… pic.twitter.com/DB5eTZ6UsS — Verónica Magario (@magariovero) September 21, 2026

Luego puso de relieve que “a pesar de que en la Provincia asumimos la responsabilidad de acompañar a quienes sufren estas políticas, sabemos que, frente al abandono nacional, no alcanza con resistir y proteger”.

“Tenemos el desafío de construir desde abajo un proyecto de mayorías que le devuelva la esperanza al pueblo argentino”, anexó de cara al venidero año electoral.

En ese sentido, hizo foco en “una alternativa amplia, que inserte a la Argentina en estas épocas de cambio y revolución tecnológica incluyendo a todas las provincias y sectores golpeados por el Gobierno nacional”.

Una alternativa amplia, que inserte a la Argentina en estas épocas de cambio y revolución tecnológica incluyendo a todas las provincias y sectores golpeados por el Gobierno Nacional. Para un futuro de país productivo, con trabajo, inclusión, justicia social, paz, oportunidades… pic.twitter.com/uFPH5J6tnv — Verónica Magario (@magariovero) September 19, 2026

“Para un futuro de país productivo, con trabajo, inclusión, justicia social, paz, oportunidades reales, federalismo y soberanía. Llegó la hora de construir ese camino. Sabemos que podemos contar con Kicillof para avanzar derecho al futuro”, finalizó Magario.