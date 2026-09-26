Agustín Rossi alertó por el “Caballo de Troya” dentro del proyecto Malvinas

El diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Defensa, Agustín Rossi, se refirió al proyecto de ley sobre Islas Malvinas y advirtió que, junto con el aumento de las sanciones a quienes desarrollen actividades económicas en territorios bajo ocupación británica, la iniciativa incorpora modificaciones al sistema de seguridad y defensa nacional que “afectan garantías individuales y facultades de los poderes del Estado”.

En concreto, el parlamentario oriundo de Rosario cuestionó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional permanente, al considerar que ya existe el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) previsto por la Ley de Defensa y catalogó a esta medida como “un Caballo de Troya” dentro de la iniciativa.

Según explicó en declaraciones a la AM 530, el proyecto le asigna al nuevo organismo facultades para investigar y aplicar sanciones administrativas por supuestas afectaciones a la seguridad nacional, con intervención judicial recién en una instancia posterior.

También advirtió sobre la posibilidad de considerar como amenazas a medios, periodistas, organismos de derechos humanos o académicos, entre otros actores, a partir de conductas que el propio Consejo podría calificar como “atentatorias contra la seguridad nacional”.

El extitular de la cartera castrense señaló como preocupante el reemplazo del concepto de “agresión” por el de “amenaza” en la normativa de defensa, al considerar que este último resulta “más amplio y subjetivo” y podría habilitar una intervención de las Fuerzas Armadas frente a situaciones que excedan una agresión militar externa.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa también modifica el régimen vinculado al terrorismo y permite incorporar a personas físicas o jurídicas a un registro específico a partir de una “sospecha fundada”, según su interpretación del proyecto.

Rossi sostuvo que el conjunto de modificaciones queda “encubierto” dentro de una iniciativa vinculada a Malvinas y cuestionó que ambas cuestiones sean debatidas en un mismo proyecto.

🇦🇷 MALVINAS NO PUEDE SER UNA EXCUSA PARA CAMBIAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL.



Nueva reunión de la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista ✌️



Junto a compañeros y compañeras de todo el país analizamos los anuncios sobre la Causa Malvinas y la Base Naval de Ushuaia,… pic.twitter.com/pFqfpL4Vzs — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) September 18, 2026

“Una cosa es aumentar las penas para las empresas que exploran o explotan, ya sea desde el punto de vista de la pesca o de los hidrocarburos en mares argentinos usurpados por Gran Bretaña, y otra cosa es modificar el sistema de seguridad y defensa nacional”, contrastó.

Finalmente, vinculó la iniciativa con la “estrategia internacional del Gobierno” y sostuvo que el tratamiento de Malvinas podría ser “utilizado políticamente” para dificultar el rechazo a los demás artículos del proyecto.