El Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba confirmaron que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país con motivo de la visita oficial del Papa León XIV, ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

#Anuncio 🇻🇦📅 Habrá feriado nacional por la visita del Papa León XIV: qué fecha se eligió



La visita del Papa León XIV a la Argentina tendrá una jornada especial: el Gobierno nacional resolvió establecer un feriado nacional el lunes 9 de noviembre, en coincidencia con la agenda… pic.twitter.com/hxoSSoXgeV — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

La decisión se comunicó tras un encuentro operativo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, junto a representantes de las tres jurisdicciones que recibirán al Sumo Pontífice en su gira por la región.

“Fue una reunión excelente y un éxito. El Papa es para todos los argentinos, no es de un partido ni de un color político”, manifestó Karina Milei al término del encuentro de coordinación logística.

Paralelamente, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó que la administración de Axel Kicillof impulsa gestiones para que el miércoles 11 de noviembre también sea declarado feriado en territorio bonaerense ante la masiva peregrinación a la Basílica de Luján, donde se prevé la asistencia de más de dos millones de fieles y un operativo de 15.000 efectivos policiales.

Cronograma oficial: la agenda de León XIV en Argentina

El Santo Padre arribará al país el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo (Uruguay) para cumplir una histórica gira de cuatro días que también incluirá un tramo final en Perú.

Domingo 8 de noviembre: Arribo y recepción en Casa Rosada

Tarde: LLegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo proveniente de Montevideo.

Protocolo: Bienvenida oficial por parte del presidente Javier Milei en la Casa Rosada y discurso formal ante autoridades del Gabinete nacional y el cuerpo diplomático.

Lunes 9 de noviembre: Palermo, San Martín y Claypole

Mañana: Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole (partido de Almirante Brown), dedicado a la atención integral de personas con discapacidad.

Palacio San Martín: Homenaje protocolar al General José de San Martín y posterior encuentro ecuménico.

11:30 hs: Misa Central multitudinaria y encuentro con los jóvenes en el Monumento a los Españoles (Palermo). Se dispuso realizarla en un espacio abierto sin aforo ni uso de estadios deportivos.

Martes 10 de noviembre: Traslado a la provincia de Córdoba

Mañana: Traslado en avión hacia la provincia de Córdoba.

Misa masiva: Celebración religiosa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) .

Tarde: Recorrida por el Arzobispado y la Catedral de Córdoba antes de regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: Devoto, Caravana en Papamóvil y Luján