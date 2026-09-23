Continúa la gira de Kicillof en EE.UU.: reuniones con fondos de inversión y empresarios

En el marco de su viaje oficial por los Estados Unidos, Axel Kicillof encabezó este martes una nueva jornada de trabajo en la ciudad de Nueva York. El gobernador de la provincia de Buenos Aires mantuvo encuentros de alto nivel estratégico con representantes de fondos de inversión institucionales y más de 20 ejecutivos de grandes empresas multinacionales.

Durante las reuniones, la comitiva provincial expuso los indicadores socioeconómicos del territorio bonaerense, el estado de las cuentas públicas y las oportunidades de negocio en materia de infraestructura, innovación tecnológica y desarrollo productivo.

#Agenda 🇺🇸🏛️ Axel Kicillof disertó en Nueva York: “Las políticas de Milei están en las antípodas del desarrollo”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof inició su visita oficial a Estados Unidos con una exposición en The New School, en Nueva York, donde cuestionó el rumbo… pic.twitter.com/PHYWy8wVmZ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 22, 2026

Mapeo de actividades: cumbre con fondos de inversión

En la primera etapa de la jornada, Kicillof se reunió con directivos de fondos de inversión institucionales para repasar las necesidades de financiamiento y la agenda económica regional.

El gobernador estuvo secundado por su equipo de gestión internacional y económica:

Pablo López , ministro de Economía bonaerense.

Carlos Bianco , ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Juan Manuel Padín , subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales.

Cecilia Nicolini, asesora en Asuntos Internacionales.

Mesa corporativa: sectores clave de la producción bonaerense

Posteriormente, el mandatario sostuvo un intercambio con más de 20 referentes de multinacionales con interés directo en la radicación de proyectos e inversiones en suelo bonaerense.

Entre los rubros industriales representados en el encuentro se destacaron:

Petróleo, Gas y Energía: Proyectos orientados al desarrollo energético y la conectividad logística portuaria.

Minería y Biotecnología: Alternativas de innovación aplicada a la cadena de valor industrial.

Agroindustria y Tecnología: Comercialización global de granos y desarrollo de servicios tecnológicos exportables.

Las actividades de la comitiva en Manhattan forman parte de la estrategia del Ejecutivo provincial para consolidar lazos directos con el sector privado global y posicionar a Buenos Aires como destino de inversiones productivas.