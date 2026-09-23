Pity Álvarez fue internado por una crisis hipertensiva

El cantante Cristian ‘Pity’ Álvarez fue internado a última hora de este martes en el Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, apenas un día después de haber protagonizado un incidente vial en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

Luego de sufrir una crisis hipertensiva en su casa, alrededor de las 23 horas, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue trasladado de urgencia al nosocomio ubicado en el límite de los barrios Parque Chas y Villa Ortúzar.

El abogado del músico, Sebastián Queijeiro, explicó que “la hermana le quitó las llaves por el accidente que tuvieron en el auto”.

#CABA 🚗⚠️ Mala maniobra de Pity Álvarez en Paternal: hizo marcha atrás y chocó a un auto que cargaba nafta



El cantante Cristian “Pity” Álvarez protagonizó un incidente vial durante la madrugada en una estación de servicio del barrio porteño de Paternal. Según denunció el… pic.twitter.com/iTu5yvn1I6 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 22, 2026

“Estaban muy nerviosos por el tema y la presión se le fue por las nubes. Le sangraba mucho la nariz. Por la noche fue internado y los médicos lo dejaron en terapia intermedia. Está en el hospital, comunicándose con su obra social para trasladarlo a otro centro de salud”, sumó el letrado.

En lo que hace al juicio por el asesinato de Cristian Díaz, Queijeiro informó que este miércoles debe declarar como testigo la mamá del Pity, pero todavía no sabe qué sucederá con esa declaración debido a esta contingencia.

También está prevista la declaración de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, también el círculo cercano de Álvarez.