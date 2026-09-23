miércoles 23 de septiembre de 2026 - Edición Nº4568

Policiales y Judiciales | 23 sep 2026

CABA

Pity Álvarez fue internado por una crisis hipertensiva

El músico ingresó a la guardia del Hospital Tornú a última hora del miércoles, apenas un día después de haber protagonizado un incidente vial. “Estaba muy nervioso por el tema del accidente y la presión se le fue por las nubes”, precisó el abogado.

Interrogantes por la continuidad del juicio (foto: NA).
TAGS: JUICIO, HIPERTENSION, PITY ALVAREZ, CRISTIAN DIAZ, HOSPITAL TORNU

El cantante Cristian ‘Pity’ Álvarez fue internado a última hora de este martes en el Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, apenas un día después de haber protagonizado un incidente vial en una estación de servicio del barrio porteño de La Paternal.

Luego de sufrir una crisis hipertensiva en su casa, alrededor de las 23 horas, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue trasladado de urgencia al nosocomio ubicado en el límite de los barrios Parque Chas y Villa Ortúzar.

El abogado del músico, Sebastián Queijeiro, explicó que “la hermana le quitó las llaves por el accidente que tuvieron en el auto”.

Estaban muy nerviosos por el tema y la presión se le fue por las nubes. Le sangraba mucho la nariz. Por la noche fue internado y los médicos lo dejaron en terapia intermedia. Está en el hospital, comunicándose con su obra social para trasladarlo a otro centro de salud”, sumó el letrado.

En lo que hace al juicio por el asesinato de Cristian Díaz, Queijeiro informó que este miércoles debe declarar como testigo la mamá del Pity, pero todavía no sabe qué sucederá con esa declaración debido a esta contingencia.

También está prevista la declaración de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, también el círculo cercano de Álvarez.

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