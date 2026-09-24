Espectáculos | 23 sep 2026
Música
De Miami a Buenos Aires: gran expectativa por el show de Gorillaz en Argentina
El pasado fin de semana marcó el inicio de una nueva etapa de la gira “The Mountain Tour 2026”, el tramo que recorre Estados Unidos y Canadá. Un anticipo del esperado concierto que la banda británica ofrecerá en nuestro país el sábado 28 de noviembre.
Las presentaciones del 17 de septiembre en Orlando y 18 de septiembre en Miami dieron comienzo a la nueva etapa del tour de Gorillaz. La banda desplegó un espectáculo de enorme escala: nuevas canciones, clásicos de toda su trayectoria y el universo visual de Jamie Hewlett convertido en una experiencia audiovisual que atraviesa generaciones.
Feel Good Inc., Clint Eastwood, 19-2000, On Melancholy Hill, Rhinestone Eyes, Stylo y Kids With Guns convivieron con el nuevo repertorio de The Mountain, confirmando que Gorillaz no mira únicamente hacia su pasado: continúa expandiendo su propio universo.
Fiel a su espíritu colaborativo, y como sucedió desde los primeros shows de la gira de The Mountain, Gorillaz continúa invitando al escenario a algunos artistas que participaron de su último álbum, como es el caso de Asha Puthli, reconocida cantante y compositora india vinculada al jazz.
Esto generó gran expectativa entre los fans argentinos, quienes sueñan con volver a ver a Gorillaz y a Trueno juntos en un escenario. el próximo sábado 28 de noviembre en el Primavera Sound Buenos Aires.
Trueno participó del disco The Mountain, en el tema “The Manifesto” y ya compartió escenario con la banda, durante la última presentación de Gorillaz en Argentina, sorprendiendo a todos los presentes.
En una reciente entrevista con FM Luzu, Damon Albarn elogió al artista argentino: “Es un rapero espontáneo y brillante” ¿Volverán a encontrarse en el Primavera Sound Buenos Aires?
Gorillaz llega al Primavera Sound Buenos Aires el 28 de noviembre, en el Club Ciudad. Con un line-up de escala internacional, el festival ofrecerá las actuaciones exclusivas de gigantes, complementados por una fina selección de la escena argentina.
El Club Ciudad será el escenario donde miles de personas volverán a encontrarse para vivir dos jornadas atravesadas por el espíritu que convirtió a Primavera Sound en uno de los festivales más prestigiosos del mundo: una curaduría artística de excelencia, descubrimiento musical, diversidad, innovación y una experiencia que va mucho más allá de los escenarios y una sucesión de shows.