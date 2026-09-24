De Miami a Buenos Aires: gran expectativa por el show de Gorillaz en Argentina

Las presentaciones del 17 de septiembre en Orlando y 18 de septiembre en Miami dieron comienzo a la nueva etapa del tour de Gorillaz. La banda desplegó un espectáculo de enorme escala: nuevas canciones, clásicos de toda su trayectoria y el universo visual de Jamie Hewlett convertido en una experiencia audiovisual que atraviesa generaciones.

Feel Good Inc., Clint Eastwood, 19-2000, On Melancholy Hill, Rhinestone Eyes, Stylo y Kids With Guns convivieron con el nuevo repertorio de The Mountain, confirmando que Gorillaz no mira únicamente hacia su pasado: continúa expandiendo su propio universo.

Fiel a su espíritu colaborativo, y como sucedió desde los primeros shows de la gira de The Mountain, Gorillaz continúa invitando al escenario a algunos artistas que participaron de su último álbum, como es el caso de Asha Puthli, reconocida cantante y compositora india vinculada al jazz.

Esto generó gran expectativa entre los fans argentinos, quienes sueñan con volver a ver a Gorillaz y a Trueno juntos en un escenario. el próximo sábado 28 de noviembre en el Primavera Sound Buenos Aires.

Trueno participó del disco The Mountain, en el tema “The Manifesto” y ya compartió escenario con la banda, durante la última presentación de Gorillaz en Argentina, sorprendiendo a todos los presentes.

En una reciente entrevista con FM Luzu, Damon Albarn elogió al artista argentino: “Es un rapero espontáneo y brillante” ¿Volverán a encontrarse en el Primavera Sound Buenos Aires?

Gorillaz llega al Primavera Sound Buenos Aires el 28 de noviembre, en el Club Ciudad. Con un line-up de escala internacional, el festival ofrecerá las actuaciones exclusivas de gigantes, complementados por una fina selección de la escena argentina.

El Club Ciudad será el escenario donde miles de personas volverán a encontrarse para vivir dos jornadas atravesadas por el espíritu que convirtió a Primavera Sound en uno de los festivales más prestigiosos del mundo: una curaduría artística de excelencia, descubrimiento musical, diversidad, innovación y una experiencia que va mucho más allá de los escenarios y una sucesión de shows.

