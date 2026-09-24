Kicillof en EE.UU.: sumó una foto de alto voltaje con Pedro Sánchez y el alcalde de Nueva York

En el marco de la segunda jornada de su agenda oficial en Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de un desayuno de alto nivel convocado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. La actividad contó con la destacada presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, constituyendo una potente postal política de alcance global.

Durante su intervención ante los líderes multilaterales, el mandatario bonaerense apuntó sin rodeos contra la narrativa económica del Poder Ejecutivo nacional que encabeza el presidente Javier Milei.

"No hay un milagro, sino una verdadera catástrofe"

Kicillof utilizó la mesa de debate internacional para trazar un diagnóstico crítico sobre la realidad social y productiva de la Argentina, buscando desmontar la imagen que el Gobierno difunde en los foros financieros:

Pérdida masiva de empleo: Alertó sobre el cierre cotidiano de pequeñas y medianas empresas y la constante destrucción de puestos de trabajo.

Deterioro del ingreso: Remarcó la caída continuada de los salarios reales y la pérdida de calidad de vida de la población.

Oportunidades desperdiciadas: Señaló que la Argentina cuenta con sólidas capacidades científicas e industriales frente al nuevo orden global, pero sostuvo que el oficialismo las dilapida al llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias.

"Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un 'milagro económico' en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe", sentenció el gobernador bonaerense.

#EstadosUnidos 🌎📸 Kicillof sumó una foto de alto voltaje con Pedro Sánchez y Zohran Mamdani



El gobernador bonaerense Axel Kicillof continuó su agenda en Estados Unidos y participó en Nueva York de un encuentro internacional junto al presidente del Gobierno español, Pedro… pic.twitter.com/lbAfVaVlG0 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 23, 2026

Un llamado a reconfigurar el orden mundial

Durante el encuentro se abordaron los desafíos frente a la revolución tecnológica y la necesidad de equilibrios más justos en la geopolítica contemporánea. En ese contexto, Kicillof hizo hincapié en la defensa del desarrollo con soberanía e inclusión:

Justicia social y soberanía: Defendió la necesidad de construir alianzas que reconozcan el derecho al desarrollo equitativo de los países emergentes.

Igualdad internacional: Enfatizó la importancia de pensar un orden global desde la perspectiva de los pueblos para achicar las brechas de desigualdad.

Contrapunto ideológico y proyección nacional e internacional

La imagen compartida junto a Pedro Sánchez y Zohran Mamdani —referente del ala progresista neoyorquina y marcado opositor a Donald Trump— expuso un ostensible contrapunto con la política exterior del Gobierno nacional, caracterizada por la alineación irrestricta con sectores conservadores.

La señal política en suelo neoyorquino refuerza la estrategia del mandatario provincial de consolidar su perfil de liderazgo opositor e internacional con la mira puesta en 2027, luego de haber dado indicios concretos sobre su eventual vocación presidencial.