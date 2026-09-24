Axel Kicillof cerró su gira en Estados Unidos con una conferencia en la Universidad de Columbia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, concluyó este miércoles su gira oficial por Estados Unidos con una conferencia magistral ofrecida en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

El encuentro, que contó con la moderación de la destacada politóloga y profesora del ILAS María Victoria Murillo, sirvió como marco para que el mandatario bonaerense expusiera su visión sobre el escenario económico internacional y los desafíos del país frente a las transformaciones geopolíticas globales.

"Argentina tiene un potencial enorme para ser un actor clave"

Durante su intervención académica ante estudiantes, investigadores y líderes regionales, Kicillof destacó las capacidades estratégicas de la República Argentina y la provincia de Buenos Aires frente al nuevo orden internacional:

Recursos y desarrollo industrial: Puso en valor los recursos naturales estratégicos del país combinados con un entramado industrial consolidado.

Sistema universitario y ciencia: Ponderó el prestigio de las universidades públicas argentinas y la solidez del sistema científico-tecnológico.

Transición tecnológica: Remarcó que la revolución digital y energética representa una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo nacional con soberanía.

"El mundo atraviesa un cambio geopolítico de fondo y una verdadera revolución tecnológica. Argentina, en ese escenario, cuenta con un potencial enorme para ser un actor clave", afirmó el gobernador en la casa de altos estudios neoyorquina.

Cumbre multilateral en Gracie Mansion junto a líderes globales

Antes de su presentación académica, el mandatario provincial completó una intensa agenda matutina en la residencia oficial Gracie Mansion, donde participó de un desayuno multilateral de alto nivel convocado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El encuentro contó con una destacada nómina de mandatarios internacionales, entre los que sobresalieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley.

Alianzas globales: Kicillof remarcó que la presencia de la provincia de Buenos Aires en estas cumbres busca articular agendas de trabajo duraderas.

Nuevo orden internacional: Abogó por la consolidación de un sistema global guiado por principios de justicia social, equidad e inclusión.

La comitiva oficial bonaerense que acompañó al mandatario estuvo integrada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Economía, Pablo López; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.