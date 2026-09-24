“Hay una mayoría que rechaza la eutanasia social contra las personas con discapacidad”

El diputado nacional del Partido Piquetero en Unión por la Patria, Juan Marino, cuestionó el modus operandi del Gobierno en el marco de la reunión conjunta de las Comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que presiden los diputados de La Libertad Avanza Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

“El Gobierno nacional trajo un dictamen que todavía ni siquiera pudimos leer, nunca fue sujeto a una discusión con nosotros como Unión por la Patria y, sobre todas las cosas, con las organizaciones de y para personas con discapacidad”, planteó el legislador opositor.

En este sentido, advirtió ante ANDigital que “no se puede tratar una ley que trata los derechos de las personas con discapacidad entre gallos y medianoche, de un día para el otro y, sobre todas las cosas, sin consultarles a las organizaciones”.

“Para que haya posibilidad de que las organizaciones recuperen la confianza en este desgobierno de Javier Milei, tienen que retirar el Capítulo 6 del Presupuesto 2025 con el cual destruyen la Ley de Emergencia en Discapacidad y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad”, disparó, para luego indicar que “tienen que poner a alguien en la Secretaría Nacional de Discapacidad que tenga la confianza de la oposición y, sobre todo, de las organizaciones, porque acá van a designar a una persona que responde a Luis ‘Toto’ Caputo, el mismo que mandó en el Presupuesto 2025 la destrucción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el mismo que pisa las partidas para que no se ejecuten las políticas a favor de las personas con discapacidad”.

“Tienen que pagarles a los prestadores. Leímos comunicados de organizaciones de prestadores que están diciendo que hoy mismo la Superintendencia de Servicios de Salud no está girando los fondos para las obras sociales, lo cual está poniendo ahora en riesgo las prestaciones”, anexó Marino.

Así las cosas, puso de relieve que “tiene que haber medidas inmediatas cumpliendo las leyes actuales para defender los derechos de las personas con discapacidad, para que haya algún tipo de confianza acerca de que tienen buena predisposición para cambiar la posición del Gobierno nacional y efectivamente sancionar una ley que sea funcional a defender los derechos de las personas con discapacidad”.

Interna oficialista

“El Capítulo 6 del Presupuesto 2025 generó una crisis política al interior del oficialismo, sin ningún lugar a dudas. Porque en Argentina quedó claro que hay una mayoría política y social que rechaza la eutanasia social contra las personas con discapacidad”, alertó.

“Por eso habíamos derrotado el veto. Muy pocas veces en la historia de Argentina se logró derrotar el veto de un Presidente de la Nación. Y además tenemos la visita del Papa al Cotolengo Don Orione en el mes de noviembre. Entonces hay un contexto social, político e incluso religioso donde la mayoría del país dice ‘basta de eutanasia social y de atacar a las personas con discapacidad’”, arremetió el parlamentario de UxP.

Por ello, manifestó que “cuando mandan el Capítulo 6 del Presupuesto, genera una crisis brutal. Frente a eso, esta es la respuesta, que hay que ver si se transforma en la posición oficial del Gobierno, porque acá tendría que haber una comunicación formal del Presidente de la Nación y el ministro de Economía diciendo que retiran el Capítulo 6 del Presupuesto y que este dictamen del oficialismo es la posición oficial del Gobierno nacional”.

Emergencia

“Nuestro planteo es que el plazo de la emergencia, tiene que continuar un año más. Y también decimos algo muy en claro en el dictamen nuestro del día de hoy: se prorrogue o no se prorrogue el plazo de la emergencia, todo el resto de la Ley de Emergencia en Discapacidad sigue vigente. Porque la Ley de Emergencia en Discapacidad introduce disposiciones de carácter permanente que no dependen del plazo de la emergencia”.

“Todas: lo que son las pensiones, lo que es vinculado a los aranceles, la compensación, el estudio de costos... Todas las disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad no dependen del plazo de la emergencia”, argumentó.

Hoy dictaminamos a favor de la prórroga del plazo de la Emergencia en Discapacidad ✊ pic.twitter.com/XtbKWwgmMR — Juan Marino (@JuanMarinoTPR) September 23, 2026

Finalmente, manifestó que el hecho de que haya una emergencia extendida desde el punto de vista administrativo importa “porque genera condiciones administrativas para que el Gobierno ejecute rápidamente todos los trámites necesarios para cumplir con los fallos judiciales y para cumplir con las leyes. Entonces, por eso nosotros decimos: hay que prorrogar el plazo de la emergencia para que cuando la Justicia le siga ordenando al Gobierno que cumpla la Ley de Emergencia en cada uno de sus artículos, el Gobierno tenga mayor facilidad administrativa para cumplir rápidamente con esos fallos”.