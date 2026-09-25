Juan Carlos Giordano advirtió por el “ensañamiento con los más vulnerables”

El diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Juan Carlos Giordano, sostuvo que el Gobierno tuvo que hacer “una voltereta” en torno al ajuste en discapacidad.

Tras la reunión conjunta de las Comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, que presiden los diputados de La Libertad Avanza Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente, el legislador del FIT-Unidad indicó que “el Gobierno se muestra como si fuera que está con las personas con discapacidad desde siempre”.

“Tuvo que hacer una voltereta después de que anunciaran que iban a presentar un proyecto superador, cuando después vino la poda del presupuesto a todo lo que preveía la Ley de Emergencia para todo el colectivo”, advirtió.

“Hemos denunciado eso y vamos a seguir peleando por la prórroga de la Ley de Discapacidad, que es insuficiente completamente, pero que es lo que reclaman las personas con discapacidad porque es lo mínimo indispensable que tienen”, acotó.

Asimismo, Giordano dio cuenta que esta situación tiene lugar “justo cuando se da a conocer el fallo con los tremendos casos de corrupción en la ex ANDIS, que es la Secretaría de Personas con Discapacidad, que en hechos de corrupción se han perjudicado a las personas con discapacidad en 158.000 millones de pesos”.

“Hay 18 involucrados, desde Spagnuolo, pasando por un montón de funcionarios que deberían llegar hasta Karina Milei y el clan Menem. Son los que aparecen involucrados en este retorno de coimas, que también han beneficiado a las droguerías”, disparó el legislador en diálogo con ANDigital.

Finalmente, manifestó que “se hicieron del aparato del Estado, y ya el primer día empezaron a atacar a los más vulnerables como las personas con discapacidad. Y así podríamos sumar a las universidades, a las personas ahora estafadas y endeudadas, o a las jubiladas y jubilados”.