El oficialismo y la discapacidad: “No podemos vivir de emergencia en emergencia”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, destacó el nuevo abordaje del oficialismo en materia de discapacidad y aseguró que “lo habíamos dicho desde el primer día, tenemos una opción superadora a la emergencia”.

“No nos creían. Convocamos a las comisiones, empezamos el desarrollo del tema. No nos creían. Emplazaron a las comisiones en el recinto y ahí lo volvimos a ratificar: tenemos una opción superadora a la ley de emergencia. Hoy lo que estamos haciendo es cumpliendo la palabra”, enfatizó el legislador santafesino tras la reunión conjunta de las Comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Ley superadora”

“No podemos vivir de emergencia en emergencia. En el tema de la discapacidad tenemos que terminar con esa práctica del kirchnerismo que somete y tiene de rehén a la gente haciéndole creer que ellos tienen la solución, cuando ellos son los que inventaron el problema”, disparó el parlamentario oficialista.

Por otra parte, negó que haya habido “desinteligencias” en La Libertad Avanza, dado que “nosotros venimos trabajando sobre esto”.

“Cuando se conforma el Presupuesto se van trabajando en las distintas áreas. Cada uno envía lo que necesita y lo que se puede cambiar o no se puede cambiar. Entonces, más que desinteligencia es una cuestión cronológica”, matizó.

“El momento en que se plantea esto no es el mismo momento en el cual nosotros estábamos transitando la opción superadora de la ley. Pero aquí ha quedado claro que es la intención y que además el financiamiento ya estaba”, cerró Mayoraz.

