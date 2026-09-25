Paralamas vuelve a la Argentina

Dos bandas fundamentales de la música latinoamericana se encuentran por primera vez en un mismo escenario. Nonpalidece y Os Paralamas do Sucesso juntos para protagonizar dos noches históricas: el próximo 23 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 26 de marzo en Metropolitano, Rosario.

El encuentro reúne a dos artistas que, desde Argentina y Brasil, construyeron carreras de enorme trascendencia regional, atravesaron generaciones y convirtieron sus canciones en parte del cancionero popular latinoamericano. Reggae, rock, ska y raíces latinoamericanas confluyen en una propuesta que une dos historias musicales de larga trayectoria.

Para Nonpalidece, el show será parte de la celebración de sus 30 años de trayectoria. La banda, formada en Tigre en 1996, se consolidó como uno de los grandes referentes del reggae argentino y latinoamericano. En abril de 2025 agotó el Movistar Arena, donde presentó Hecho en Jamaica, y ahora regresa a ese escenario para celebrar tres décadas de música junto a su público y recorrer las canciones que marcaron su historia.

Os Paralamas do Sucesso, por su parte, llega con más de 40 años de carrera y una trayectoria fundamental para la música brasileña y latinoamericana. Herbert Vianna, Bi Ribeiro y João Barone construyeron a lo largo de cuatro décadas un repertorio de clásicos que trascendió las fronteras de Brasil: “Meu Erro”, “Alagados”, “Lanterna dos Afogados”, “Óculos”, “Uma Brasileira”, “Aonde Quer Que Eu Vá” y “Tendo a Lua”, entre tantos otros. En mayo de 2026, la banda regresó a Buenos Aires para realizar cuatro presentaciones en La Trastienda, con entradas agotadas.

Después de décadas de canciones, escenarios y públicos compartidos a través de sus músicas, Nonpalidece y Os Paralamas se encuentran finalmente en un mismo escenario. Dos bandas que hicieron del reggae y el rock un lenguaje capaz de atravesar fronteras, generaciones y culturas.

Las entradas para el concierto en Buenos Aires se venden desde el 24 de septiembre a través de www.movistararena.com.ar, en tanto que para el show en Rosario saldrán próximamente vía turboentrada.com.