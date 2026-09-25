Verónica Magario convocó a “empezar una tarea de reconstrucción”

La vicegobernadora bonaerense a cargo del Ejecutivo provincial, Verónica Magario, expresó que estamos viviendo “en la Argentina que creímos no volver a ver más” y llamó a “empezar una tarea de reconstrucción”. Lo hizo al participar de la Primera Conferencia del Foro Organizar la Esperanza, en la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

“Las políticas de cuidado están diezmadas porque hay una decisión política del Gobierno nacional de quitar esos derechos”, alertó y citó como ejemplos el ajuste en las jubilaciones, la quita de cobertura de medicamentos del PAMI, el recorte en pensiones por discapacidad, la eliminación de cobertura en tratamientos de enfermedades crónicas, la quita de programas alimentarios para niños, niñas y adolescentes, el aumento del costo de vida y del desempleo.

“Hoy, en Argentina, deberíamos estar generando aproximadamente 300 mil puestos de trabajo por año para el ingreso de los jóvenes al mundo laboral. No sólo no hemos generado ese empleo, sino que se han perdido más de 300 mil puestos laborales”, puntualizó. En ese sentido, afirmó que “vivimos en la Argentina que creímos no volver a ver más”.

Junto al padre Carlos Accaputo, presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la vicegobernadora bonaerense observó que “hoy son los jóvenes los que salen a remar para tratar de revertir la situación de sus familias y en ese camino hay una gran frustración”.

En ese sentido, se refirió a la encíclica publicada por León XIV, al señalar que “el Papa nos está marcando que con la revolución digital los formatos de trabajo cambiaron, pero que no pueden ser expulsivos” por lo que consideró: “Hay que ir adaptando los avances tecnológicos para que haya nuevos formatos de trabajo y los jóvenes puedan acceder a ellos”.

Durante el espacio de reflexión impulsado por CEFAS, Magario se refirió, además, a la desinversión del Gobierno nacional y a la inequidad del reparto de fondos para las provincias citando como ejemplo al territorio bonaerense.

“Los recursos que Nación le debe a la provincia de Buenos Aires llegan a $ 19,1 billones. Sumados a una caída de transferencias a la provincia de $ 5,9 billones y a la caída de nuestra propia recaudación en $3,4 billones, el total son $ 28 billones”, detalló.

En esa línea, aseguró que “la primera discusión que debe darse es federal” ya que “cada provincia tiene que recuperar su autonomía para poder garantizar la salud, el trabajo y la producción de sus habitantes”.

Durante la primera conferencia del Foro #OrganizarLaEsperanza, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad de recuperar las políticas integrales que dignifican la vida de los abuelos, niños y adolescentes, así como las que fomentan el empleo, la producción y la salud… pic.twitter.com/O9nBrhIgS4 — Verónica Magario (@magariovero) September 24, 2026

“Debemos recrear la esperanza de recuperar un país para todos, donde siga existiendo la minería, la explotación del petróleo, de la energía, pero no para ser exportada y que a nosotros nos salga más cara sino para que quede adentro del país y se consuma de forma más barata”, manifestó la dirigente oriunda de La Matanza.

Sobre este punto, señaló que “las políticas de Estado no pueden depender del gobierno de turno sino que deben estar sostenidas desde abajo por la gente” e instó a “empezar una tarea de reconstrucción todos juntos” para “volver a una Argentina con trabajo, con salario digno, con la posibilidad de crecimiento para todos y todas”.