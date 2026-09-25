Del Plá tachó de “farsa” e “impostura” a la actitud del Gobierno ante la discapacidad

La diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Romina Del Plá, habló de “impostura” en torno al dictamen logrado por el Gobierno en torno a la discapacidad, pues “la realidad es que no están cumpliendo con la ley” y “tratan de evitar que se apruebe la emergencia”.

“Aquí los prestadores la semana pasada denunciaron que no se cumple la emergencia, que no se paga la compensación, que los pagos están atrasados entre 90 y 120 días, que siguen sin tratar los expedientes de pedidos de acceso a nuevas pensiones en cantidades enormes”, enumeró la legisladora.

Así las cosas, interrogó: “¿Por qué ahora de pronto un Gobierno que trató de atacar a la discapacidad de todas las maneras posibles da una vuelta en el aire y dice que ahora sí va a ser una ley superadora?”.

“Es una farsa, porque la somete al nuevo presupuesto; los cómplices que le han puesto las firmas acá y luego van a decir que los engañaron, porque realmente sometido a un presupuesto de motosierra completo, como es el proyecto de presupuesto que han presentado, está claro que no van a cumplir nada de esto que dicen”, disparó en diálogo con ANDigital.

Además, advirtió que “en su redacción todavía no han sacado que eliminan la universalización del nomenclador, no plantearon que eliminan la incompatibilidad entre cobrar la pensión por discapacidad con poder trabajar. Entonces, efectivamente acá hay una impostura que hace agua por todos lados y donde, a medida que uno más va analizando, ve más peligros”.

El gobierno de Milei ha atacado, maltratado y reprimido al Colectivo de Disca como nadie. Ahora presentan un proyecto para encubrir que se niegan a dar respuesta a la emergencia en discapacidad.

La única forma de ganar la prórroga de la emergencia en discapacidad es con la… — Romina Del Plá (@RominaDelPla) September 23, 2026

“Nosotros apoyamos que se prorrogue la emergencia en discapacidad y un reclamo claro de que tiene que el Gobierno cumplir la ley, no prometer que en el futuro va a tener una ley mejor. Tiene que cumplir la ley, porque eso es lo que no cumple: no pone el dinero que tiene que poner y las personas con discapacidad siguen penando por la falta de prestaciones o por la demora enorme en poder acceder a ellas”, cerró Del Plá.