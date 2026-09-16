Presupuesto 2027 y suspensión de las PASO: Santilli acelera gestiones con gobernadores

Con el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el proyecto de Malvinas en la agenda, el jefe de Gabinete Diego Santilli tendrá 24 horas de superacción, enfocado en las gestiones con gobernadores, en su gran mayoría, alineados a la Casa Rosada.

En concreto, el titular de la mesa ministerial recibirá este miércoles por la tarde en Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En tanto, el jueves por la mañana Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

El mismo jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

La maratónica ronda de reuniones encabezada por el ministro coordinador se da en el marco del despliegue del Gobierno para afianzar la gobernabilidad, consolidar los consensos parlamentarios e impulsar las reformas centrales del oficialismo.

Tras su asunción en el cargo en reemplazo del imputado por enriquecimiento ilícito Manuel Adorni, el oficialismo encomendó a Santilli la tarea clave de afianzar un perfil dialoguista para destrabar acuerdos con las provincias. La estrategia apunta a tender puentes directos con mandatarios aliados y opositores para “dar previsibilidad macroeconómica sin ceder en el equilibrio fiscal”.

Las gestiones de Santilli como articulador del Gabinete se dan en forma paralela a sus aspiraciones políticas personales. De cara a las elecciones de 2027, el funcionario ya ratificó abiertamente sus intenciones de competir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires impulsando una alianza estratégica entre La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo.