¿Sigue en la Selección? La frase de Scaloni que ilusiona a todos

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, abrió las puertas del predio de la AFA en Ezeiza durante la práctica del equipo y brindó una conferencia de prensa en la que despejó dudas sobre los temas más sensibles que rodean al combinado nacional tras el subcampeonato mundial obtenido en julio.

Entre los puntos más esperados por los hinchas y la prensa deportiva, la continuidad del estratega santafesino se ubicó en el centro de la escena. Con el vencimiento de su contrato fijado para diciembre, Scaloni desmintió versiones sobre un supuesto estancamiento en las negociaciones y dejó una definición que llevó tranquilidad:

"Ganas seguro que hay de estar acá. Está la predisposición máxima para sentarse. El lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar", expresó de manera categórica.

🇦🇷LIONEL SCALONI s/su futuro como DT de la SELECCIÓN ARGENTINA:



“Tuve tiempo de desconectar un poco y de dejar pasar la amargura de no haber podido ganar (la final de la Copa del Mundo). Con respecto a mi futuro, aún NO hay novedades. Me reuniré con el presidente y hablaremos,… — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 24, 2026

La reunión pendiente con "Chiqui" Tapia

Respecto al avance de la renovación de su contrato, el técnico aclaró los motivos por los cuales aún no se rubricó la firma del nuevo vínculo con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia:

Razones de agenda: Explicó que la reunión formal debió postergarse por compromisos personales y viajes de ambas partes: "Se está hablando con el presidente y todo lo que salga es mentira" .

Condiciones a evaluar: Remarcó que "hay condiciones que tenemos que hablar con el presidente y veremos si llegamos a un acuerdo", ratificando que el diálogo es constante.

El "operativo convencer" para la despedida de Lionel Messi

Un tramo destacado de sus declaraciones estuvo enfocado en la organización del encuentro homenaje al capitán argentino, programado para el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Mâs Monumental:

Gestión personal: Scaloni contó que intervino directamente para asegurar la presencia de Messi: "Puse mi granito de arena, hablé, puse de mí, para intentar convencerlo de que era ahora. Más adelante no sabía qué podía pasar y lo entendió" .

El valor del momento: Reivindicó la realización del partido despedida ante el público argentino: "Si hay que hacerle un homenaje, es en este momento... la magia con Leo no va a parar nunca, pero a lo mejor no es la misma".

Prueba de nombres y recambio generacional

Pensando en el compromiso del 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba, el DT justificó las ausencias temporales de futbolistas históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso (quienes se sumarán para la despedida de Messi), señalando la importancia de darle rodaje a las promesas del plantel: "Queremos ver a algunos chicos, como en algún momento pasó con Fideo Di María. Lo mismo con ellos".

En el marco del ensayo táctico realizado en la cancha principal de Ezeiza, el cuerpo técnico probó una alineación titular con la inclusión de jóvenes valores y un esquema de ataque con doble nueve:

Durante el ensayo táctico en la cancha principal de Ezeiza, el cuerpo técnico probó una alineación titular con la inclusión de jóvenes valores y un esquema de ataque con doble nueve: Emiliano "Dibu" Martínez en el arco; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono y Nicolás Paz en el mediocampo; mientras que la dupla de ataque estuvo integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.