El astro del fútbol mundial y capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, sacudió las redes sociales al presentar de manera oficial la camiseta conmemorativa de edición limitada que lucirá en su último partido oficial en suelo argentino. A través de un emotivo video publicado en su cuenta oficial, el "10" acompañó las imágenes con una frase que conmovió a los hinchas: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

El estreno de este modelo especial por parte de Adidas se dará en el marco del amistoso internacional que la Albiceleste disputará el próximo martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental, en una noche diseñada para rendirle homenaje a la trayectoria del astro ante el público local.

#Despedida 🇦🇷🐐 Messi presentó la camiseta para su último partido en Argentina: “Para toda la vida”



Lionel Messi presentó la camiseta especial que utilizará la Selección argentina en el que será anunciado como su último partido oficial con la Albiceleste en el país. La… pic.twitter.com/bkAscMkYhD — ANDigital (@ANDigitalOK) September 21, 2026

Los detalles estéticos y guiños históricos de la indumentaria

La indumentaria conmemorativa desarrollada por la marca de las tres tiras combina una estética retro con acabados de alta gama, pensados como piezas de colección para los fanáticos:

Diseño clásico: La prenda prioriza una amplia franja blanca central escoltada por los tradicionales bastones celestes.

Detalles en dorado metálico: Tienen un acabado brillante sobre el pecho el escudo de la AFA con sus tres estrellas , el emblemático Sol de Mayo y el isotipo personal de la marca de Messi (la distintiva "M").

Dorsal icónico: En la espalda, el clásico número 10 ostenta la tipografía conmemorativa del Mundial 2026.

La fiesta en el Monumental y la venta de entradas en Deportick

El compromiso ante el seleccionado africano servirá de marco para una fiesta multitudinaria. La AFA confirmó que extenderá la invitación a todos los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y ya se confirmó la presencia en el estadio de símbolos históricos de la era como Ángel Di María.

Respecto al expendio de localidades, la venta se realizará exclusivamente de manera online para evitar estafas. Los tickets se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre a las 18:00 horas a través del sitio Deportick, con los siguientes valores oficializados por la AFA: