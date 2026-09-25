La pobreza en la Argentina subió al 32,3% y ya afecta a 15,5 millones de personas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hizo públicos este jueves los resultados oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para los 31 aglomerados urbanos del país durante el primer semestre de 2026. Según el reporte, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas (24,4% de los hogares) y la indigencia se ubicó en el 7,5% (5,6% de los hogares).

Al proyectar estas mediciones al total de la población de la República Argentina, los porcentajes equivalen a 15,56 millones de personas en situación de pobreza y 3,61 millones en condición de indigencia extrema.

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Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos: la pobreza alcanzó al 24,4% de los hogares y al 32,3% de las personas en el 1° semestre de 2026; y la indigencia, al 5,6% y al 7,5%, respectivamente https://t.co/AYeQnndT2Q pic.twitter.com/Si7QOO6j9A — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2026

Un aumento de 4,1 puntos y 2,05 millones de nuevos pobres

El relevamiento oficial correspondiente a la primera mitad del año refleja un claro deterioro de las variables socioeconómicas en comparación con los registros estadísticos anteriores:

Comparativa respecto al semestre previo: La tasa de pobreza subió 4,1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025, cuando se había ubicado en el 28,2% . Esta variación implica que 2,05 millones de argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza en solo seis meses.

Variación interanual: El nuevo índice supera también el 31,6% que había informado el INDEC para el primer semestre de 2025.

Contrapunto con el discurso presidencial en Nueva York

El informe del organismo estadístico se conoció en un contexto político particular, generando un inmediato contrapunto con los discursos que el presidente Javier Milei pronunció esta semana ante banqueros e inversores en la sede del Citibank y en el Club de Economía de Nueva York.

#NuevaYork 🇦🇷📈 Tras reiterar que “eliminamos el déficit y sacamos a 14 M de la pobreza”, Milei cargó contra el peronismo: “Es irritante”



El presidente Javier Milei volvió a defender su programa económico durante una conferencia ante empresarios, académicos e inversores en Nueva… pic.twitter.com/b5DVScD0QJ — ANDigital (@ANDigitalOK) September 24, 2026

En esas disertaciones, el jefe de Estado ponderó el rumbo del plan económico destacando como un hito central de su administración el haber "sacado de la pobreza a 14 millones de personas" y haber logrado "bajar la pobreza a la mitad".

Sin embargo, los datos oficiales confirmados por el INDEC ratifican que más del 32% de la población nacional —equivalente a 15,5 millones de personas— no alcanza a cubrir la canasta básica total en el país.