Máximo Kirchner denunció un “boicot” contra Cristina en el peronismo

El diputado nacional Máximo Kirchner encendió la interna del Partido Justicialista al denunciar la existencia de sectores dentro del propio espacio que buscan bloquear la figura y una eventual postulación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En declaraciones radiales brindadas este jueves 24 de septiembre a la AM750 en diálogo con Víctor Hugo Morales, el referente de La Cámpora apuntó de manera directa contra la resistencia interna y ratificó la vigencia electoral de la exjefa de Estado:

"Nosotros queremos que Cristina sea candidata en 2027"



Máximo Kirchner dijo que "no hay encuesta que no marque la preponderancia de su figura" y remarcó: "Iríamos a una fusta democrática si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a Cristina". pic.twitter.com/8J7fXSWCQ1 — Corta (@somoscorta) September 24, 2026

"Imaginen si no hubiera dentro del propio peronismo un boicot a la figura de Cristina y hubiera una decisión de que pudiera participar en las elecciones... iríamos a una fusta democrática de alto calibre", lanzó el legislador.

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Rumbo a 2027 y duras críticas al Poder Judicial

El dirigente alineado con el Instituto Patria dejó en claro la estrategia política de su sector, en medio de los constantes contrapuntos con la conducción del espacio en la provincia de Buenos Aires:

Objetivo electoral: Confirmó la aspiración de competir por el sillón de Rivadavia en el próximo turno electoral: "Nosotros queremos que Cristina sea candidata en 2027" .

El peso en los sondeos: Argumentó la postulación señalando que "no hay encuesta que no marque la preponderancia de su figura" y advirtió sobre la necesidad de no "falsear la representatividad de los dirigentes" .

Situación judicial: Denunció que la expresidenta enfrenta restricciones desproporcionadas tras la condena en la causa Vialidad que la inhabilita para ejercer cargos públicos, asegurando que tiene un régimen de visitas más estricto que los condenados por delitos de lesa humanidad.

La advertencia sobre los "dirigentes perfectos" y el impuesto a la salida de capitales

En relación con el armado opositor y el debate de liderazgos, Máximo Kirchner pidió no caer en la búsqueda constante de "dirigentes perfectos", asegurando que esa pretensión solo genera frustración en la militancia y debilita la oferta electoral frente al electorado.

En el plano económico, defendió su proyecto de ley para aplicar un impuesto a la salida de capitales. Según sus estimaciones, de haberse aplicado bajo la actual gestión nacional, la medida habría permitido recaudar cerca de 1.900 millones de dólares, proponiendo que más del 50% de esos ingresos se coparticipen a las provincias y municipios para atenuar la drástica reducción de giros discrecionales.