La economía cayó 1,4% en julio: la baja en el consumo opacó los récords en minería y pesca

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondientes a julio de 2026. Según el reporte oficial, el indicador registró una caída de 1,4% en la comparación interanual y una contracción desestacionalizada del 2,9% respecto de junio, mientras que la tendencia-ciclo mostró un leve avance del 0,2%.

El informe expone un marcado contraste dentro del aparato productivo nacional: la fuerte expansión del sector extractivo y primario no alcanzó a compensar el freno registrado en los rubros vinculados al consumo interno y la producción fabril.

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El INDEC dio a conocer el informe de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al primer semestre de 2026. Los datos oficiales registraron un incremento de 4,1 puntos… pic.twitter.com/IztfYAQOZ1 — ANDigital (@ANDigitalOK) September 24, 2026

Récords en Pesca y Minería no alcanzaron para volcar la balanza

De los 15 sectores de actividad analizados en la medición del EMAE, siete registraron incrementos interanuales durante el séptimo mes del año. Las actividades extractivas y primarias mostraron un desempeño extraordinario, aportando en conjunto 1,0 punto porcentual a la variación general del indicador:

Pesca: Registró un disparo récord del 424,5% interanual .

Explotación de minas y canteras: Sostuvo su dinamismo con una suba del 8,4% .

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: Acompañó con una mejora de 0,7%.

La caída en el Comercio y la Industria frenó el indicador

En la vereda opuesta, ocho sectores sufrieron retrocesos respecto de julio de 2025. El impacto negativo sobre el promedio general estuvo fuertemente traccionado por las actividades asociadas al mercado interno y la producción masiva:

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: Encabezó las bajas con un desplome del -5,1% interanual .

Industria manufacturera: Registró un descenso del -4,6%.

Ambos rubros restaron 1,3 puntos porcentuales en el cómputo global, sobrepasando el aporte de los sectores primarios y consolidando la caída interanual del 1,4% en el EMAE.