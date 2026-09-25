Adiós a la Zona Fría: “Están dolarizados todos los servicios de la Argentina”

El senador nacional de Unión por la Patria, José Mayans, criticó la eliminación de subsidios de la denominada Zona Fría, al tiempo que advirtió sobre el nivel de endeudamiento y las reservas negativas del Banco Central.

Tras marcar que hay “un grupo económico que pretende quedarse con el Banco Central de la República Argentina”, objetó el mecanismo de designación de las autoridades previsto originalmente en el proyecto, que exigía mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso.

Acto seguido, afirmó que la deuda aumentó en más de 100.000 millones de dólares desde el inicio de la actual gestión. “Nosotros teníamos cuando llegó Milei una deuda de 370.000 millones de dólares y ahora tenemos una deuda de 480.000 y monedas, o sea, la deuda aumentó más de 100.000 millones de dólares y el Banco Central tiene reservas negativas”, describió el legislador formoseño.

“Estos señores pretenden tener como sustentación de las reservas créditos que están garantizados por el depósito de la gente. Entonces acá vamos a tener un problema muy serio”, disparó.

Así las cosas, adelantó que “vamos a terminar con una deuda similar a la que ya tenemos y el tema es que la deuda la paga el pueblo argentino”.

“Ellos son expertos en endeudarse y después lo tienen que pagar los jubilados, los pensionados, los docentes, los médicos. Entonces es un verdadero desastre”, bramó Mayans y recordó que “Milei ya había dicho que iba a destruir el Banco Central, evidencia de que no entendía dónde estaba parado y ahora quiere quedarse con el Banco Central”.

Subsidios de la Zona Fría

Consultado sobre el tratamiento de la Zona Fría, el senador consideró que la eliminación de los subsidios forma parte del programa económico del Gobierno y del proceso de dolarización de las tarifas.

Con 38 votos afirmativos y 8 votos negativos queda aprobado el proyecto sobre readecuación del régimen de subsidios a los consumos residenciales de gas natural en zonas frías, regularización de deudas eléctricas y derogación de los decretos 277/2022 y 929/2013 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 24, 2026

“Es una cuestión del plan de Gobierno del presidente Milei, o sea, de llevar los servicios que están dolarizados, tanto en petróleo como en gas. Están dolarizados todos los servicios de la República Argentina”, fustigó.

Acto seguido, reiteró que “no estamos de acuerdo con este modelo económico, que demuestra su falencia primero por el nivel de endeudamiento que tenemos y segundo porque dicen que para terminar el programa del año que viene le faltan 34 mil millones de dólares”.

Mayans afirmó que los costos de los servicios argentinos superan ampliamente a los de otros países de la región y cuestionó el impacto de la quita de subsidios en hogares, comercios y pequeñas empresas.

“Estos que eran los subsidios, que eran la contemplación primero para los ciudadanos, después para las micro, para las PyMEs, para el comercio, están llevando a ganancias exorbitantes a las prestadoras de servicios”, alegó.

Por último, puso de relieve que “estas propuestas que trae el Poder Ejecutivo son, en primer lugar, inconstitucionales, porque no puede haber un poder diferente a los tres poderes del Estado”.