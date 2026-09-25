El factor precio sigue potenciando a la carne porcina

El director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas, informó que la diferencia de precios entre la carne vacuna y la carne de cerdo volvió a ampliarse y alcanza niveles que impactan directamente en las decisiones de compra de los consumidores argentinos.

“Lo que estamos viendo en este mes, como ya sucedió en febrero de este año, es que tenemos la relación de un kilo de carne vacuna contra tres kilos de carne de cerdo”, comparó en cuanto a los precios en mostrador.

Asimismo, precisó que “tal vez hay unos cortes premium, como son el lomo comparado con el solomillo, que ahí tiene una brecha del 192 %; un solomillo que está a 12.000 pesos contra un lomo a 35.000 pesos”.

En el caso de cortes de consumo masivo, Seijas detalló que “el asado lo encontramos en un promedio de 23.000 pesos contra los 8.200 que encontramos en el pechito de cerdo, que es el que se compara con el asado. En este caso estás pudiendo llevar casi tres kilos de pechito de cerdo contra un kilo de asado vacuno”.

“La diferencia de precios entre carne vacuna y carne de cerdo siempre fue de un 30 %, aproximadamente. Ahora estamos experimentando estos picos que son realmente inusuales”, acotó el dirigente en declaraciones a Canal E.

Más allá de que el precio es el principal factor que lleva a los consumidores hacia el cerdo, Seijas también puso de relieve que se suma una transformación vinculada con la percepción sobre sus “excelentes propiedades nutricionales”.

“Entendemos que también fue un factor que acercó muchísimo más el cerdo a los consumidores”, cerró el director federado.