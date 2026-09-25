El Senado aprobó con modificaciones la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El Senado de la Nación aprobó, con modificaciones, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que vuelve a Diputados para su sanción definitiva. Fue en el marco de una sesión ordinaria presidida por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.

El proyecto venido en revisión, que modificó la Ley 24.144, obtuvo 46 votos positivos y 22 negativos en su votación en general. La iniciativa circunscribe la misión primaria del organismo a preservar el valor de la moneda y modificó sus facultades regulatorias sobre los sistemas de pago, el crédito y otras actividades financieras y cambiarias.

También establece la prohibición de adquirir títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario y elimina la posibilidad de adelantar fondos para atender los servicios de la deuda pública por cuenta del Gobierno nacional.

Asimismo, modifica el régimen de reservas, el tratamiento de los activos externos, el régimen de utilidades y pérdidas y las transferencias de utilidades al Gobierno Nacional, que sólo podían destinarse a cancelar deuda pública previa recomposición del capital cuando correspondiera.

En su carácter de miembro informante, el senador Agustín Monteverde (LLA) destacó las modificaciones acordadas entre los distintos bloques respecto del mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central. “El proyecto que vamos a tratar, por acuerdo de todos los bloques, ha sufrido una modificación en lo que hace al mecanismo de designación y remoción de las autoridades del Banco Central”, explicó.

La reforma incorpora un nuevo artículo que establece que “el presidente, vicepresidente y directores serán designados por acuerdo del Senado por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros”.

Además, los directores tendrán un mandato de seis años. En cuanto a la remoción de las autoridades, se modificó la propuesta original del Poder Ejecutivo, que contemplaba hacerla mediante el voto de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. El texto acordado establece que la eventual remoción por parte del Poder Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Senado por mayoría absoluta.

Monteverde destacó precisamente este cambio al señalar que “los directores requerirán del acuerdo del Senado por mayoría absoluta, tendrán un mandato de seis años y que su eventual remoción por parte del Poder Ejecutivo también necesitará la aprobación de la Cámara alta por mayoría absoluta”. Las modificaciones fueron aprobadas por dos tercios del cuerpo, por lo que el proyecto debe regresar a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento.

Asimismo, el legislador sostuvo que la reforma busca modificar los mecanismos institucionales que habían regido el funcionamiento del Banco Central durante las últimas décadas. Al referirse al período 2003-2023, afirmó que se había producido “un proceso de deterioro institucional” y señaló que la pérdida de reservas líquidas, a valores actualizados, había alcanzado los 116.000 millones de dólares. También cuestionó el uso de letras intransferibles, los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades como mecanismos de financiamiento del Tesoro y sostuvo que parte de las utilidades contabilizadas por el Banco Central había estado vinculada con la devaluación de la moneda.

Por último, Monteverde destacó que “esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”.

Por su parte, el senador Jorge Capitanich (Justicialista) sostuvo que el proyecto no aborda de manera integral las modificaciones necesarias y consideró que “están dadas las condiciones para que vuelva a la Cámara de Diputados”.

En ese sentido, afirmó que las reformas deben realizarse “de manera estructural” y consideró que, tal como están formuladas, resultan “insuficientes e incongruentes”. Asimismo, planteó que el debate debe contemplar cuatro reglas en profundidad: “una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

Las reformas que propone el gobierno para la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina son insuficientes, incongruentes y verdaderamente pueden generar más perjuicios que beneficios. pic.twitter.com/2saLIdfH7V — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) September 24, 2026

A su turno, el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) anticipó el acompañamiento del proyecto en general y señaló que su bloque no dará “un cheque en blanco”, por lo que plantearía una discusión diferenciada durante el tratamiento en particular.

Al momento de los cierres, el senador Martín Goerling Lara (PRO) expresó que acompañarán la iniciativa y planteó tres puntos fundamentales por la que “creemos que esa reforma es positiva para la Argentina: Uno es el fin del Banco Central como cajero automático del Estado; segundo, el fin de la ganancia ficticia de la continuidad mágica que siempre tenían los balances del Banco Central; y tercero, la independencia real, que se establece que la misión primaria e indivisible del Banco Central sea preservar el valor de nuestra moneda”.

Del mismo modo, el senador Eduardo Vischi (UCR) expresó su apoyo a la reforma y dijo que durante décadas la Argentina cometió el crimen de usar el Banco Central “como una fotocopiadora. Nos dijeron que imprimir era ponerle plata en el bolsillo a la gente”, y subrayó que “el Banco Central no puede ser la caja de ahorro de los gobiernos de turno”.

En contrapartida al proyecto se mostró el senador José Mayans (Justicialista) que comenzó desglosando como están conformadas hoy, después de 1000 días del gobierno del presidente Javier Milei, las reservas internacionales del Banco Central, para resumirlas en “5.826 mil millones negativos”, al tiempo que también apuntó que la deuda creció.

“Es una farsa lo de la independencia, quieren reformar el Banco Central para que saquen plata sin límites con los ahorros de la gente”, remarcó y cerró diciendo que se oponían “totalmente”, a lo que sólo acompañaban la reforma del tema de designación y mandato de autoridades.

Para finalizar los cierres de bloque, la senadora Patricia Bullrich (LLA) subrayó que “esta no es una ley cualquiera, es una misión clara; necesitamos que el Banco deje de ser una caja al gobierno que financió sin fondos”.

Aprobamos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.



La Ley tiene un nombre técnico, pero es algo muy importante: cuidar el valor de nuestra moneda para cuidar el esfuerzo de cada argentino.



De usar la emisión para financiar campañas electorales a construir un país sin… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 24, 2026

“Estamos desarmando ese diseño que se armó en 2012 y volviendo a la misión primaria de preservar la moneda”, completó al inclinarse en forma afirmativa a la propuesta de reforma.