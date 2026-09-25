Megaoperativo “Tormenta Negra” en las villas porteñas: 17 detenidos

Con un megaoperativo simultáneo “para reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”, la Ciudad desplegó más de 1.500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios porteños. Hubo 17 detenidos y se secuestraron 192 vehículos.

De los 17 detenidos, 11 fueron por comercialización de estupefacientes, tres por tenencia de estupefacientes, dos por tentativa de robo (uno es un menor de 17 años de “Los Piletones”), y otro con pedido de captura.

La operación “Tormenta Negra” comenzó pasadas las 18 en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), Inta, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.

Los policías de la Ciudad hicieron controles de personas y también de vehículos que en este caso fueron remitidos a depósito por infracciones. Operarios de distintas áreas removieron 26 autos abandonados, basura y chatarra de veredas y calles. Además, se inspeccionaron locales comerciales, y chatarreras y corralones que proveen materiales de la construcción no habilitados.

“Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo. Quiero que la gente de cualquier nivel social pueda vivir bien”, exclamó.

Trabajaron distintas áreas, como la Policía de la Ciudad, Tránsito y Transporte, Espacio Público, Bomberos, Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad (PROCOM) y SAME.

No es la primera vez que la Ciudad hace un despliegue de este tipo. En mayo fueron 15 villas y barrios populares: 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.

Estos operativos se complementan con la clausura de corralones para frenar el crecimiento de construcciones irregulares y evitar situaciones de hacinamiento y de riesgo estructural, como las realizadas el mes pasado en Trelles al 2600, en el asentamiento “La Carbonilla” de La Paternal.

Las medidas de ordenamiento urbano también se implementan en la villa 31 de Retiro, donde se cerraron seis corralones ilegales que operaban por las noches, se retiró chatarra equivalente a 40 camiones, se clausuraron 25 edificaciones prohibidas y se demolieron otras 10. Y se colocaron carteles en las construcciones en infracción.

El detalle

Villa 31 : hubo tres detenidos por comercialización de estupefacientes y se secuestraron 335 dosis de cocaína, pasta base y armas y dinero en efectivo. En un control vehicular demoraron a un hombre por tenencia de estupefacientes que fueron detectados por un perro entrenado. Y allí cayó detenido otro hombre por robo y otro con pedido de captura.

: hubo tres detenidos por comercialización de estupefacientes y se secuestraron 335 dosis de cocaína, pasta base y armas y dinero en efectivo. En un control vehicular demoraron a un hombre por tenencia de estupefacientes que fueron detectados por un perro entrenado. Y allí cayó detenido otro hombre por robo y otro con pedido de captura. Barrio Cildañez : un hombre y una mujer detenidos por comercialización de estupefacientes, con secuestro de cocaína, marihuana, pasta base, celulares. Además, un demorado por tenencia de estupefacientes (marihuana).

: un hombre y una mujer detenidos por comercialización de estupefacientes, con secuestro de cocaína, marihuana, pasta base, celulares. Además, un demorado por tenencia de estupefacientes (marihuana). Barrio 1-11-14 : dos detenidos por comercialización de estupefacientes. Se secuestró cocaína, marihuana y pasta base.

: dos detenidos por comercialización de estupefacientes. Se secuestró cocaína, marihuana y pasta base. Barrio 15 : un hombre detenido por robo de un celular.

: un hombre detenido por robo de un celular. Barrio Fátima : dos detenidos por robo de dinero en efectivo a un transeúnte (uno es menor de edad)

: dos detenidos por robo de dinero en efectivo a un transeúnte (uno es menor de edad) Barrio Los Piletones : dos demorados por tenencia de estupefacientes (marihuana, cocaína y pasta base)

: dos demorados por tenencia de estupefacientes (marihuana, cocaína y pasta base) Barrio 20: un detenido por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (Arma de guerra).

Además, la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó un total de 30 locales: 12 fueron clausurados. Son 4 kioscos /almacenes, 2 metaleras /chatarreras, 3 locales de venta celulares y dos locales polirrubros. Todos por fallas graves de seguridad e higiene.