El diputado nacional de Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau, objetó la evolución de la actividad en la Argentina y advirtió por el impacto de la caída de la actividad sobre el empleo, los ingresos de las familias y los niveles de pobreza. Del mismo modo, puso de relieve que los datos contradicen las expectativas expresadas por el Gobierno.

“El ministro Luis Caputo dijo: ‘Bueno, en abril empiezan los 18 mejores meses de las últimas décadas’ ¿Qué pasó desde abril? La economía argentina, a través del estimador mensual de actividad económica, el EMAE, llegó a una caída de 4,5 %”, disparó.

Así las cosas, explicó que “para que no entremos en recesión formal, técnica, agosto y septiembre tendrían que crecer 2,9 % intermensual cada uno”, explicó.

#Economía 📉⚠️ Martín Lousteau advirtió por una inminente recesión



El diputado nacional de Ciudadanos Unidos Martín Lousteau cuestionó la evolución de la actividad económica y alertó sobre la posibilidad de que Argentina ingrese en una recesión técnica. Según sostuvo, desde… pic.twitter.com/TRUCylsrJx — ANDigital (@ANDigitalOK) September 25, 2026

“Los 18 mejores meses de las últimas décadas del ministro Caputo empiezan con una recesión. Eso es lo que está pasando y es una dinámica muy preocupante”, sumó el exministro de Economía en declaraciones a Radio 10.

Acto seguido, indicó que “desde febrero de 2025 la economía argentina no crece, tiene mucha volatilidad en los datos que van surgiendo, pero cuando uno mira el agregado no crece”.

“Perdiste poder adquisitivo y te subió el gas, la luz, el transporte, la educación, la salud, el alquiler más que la inflación y esos son los gastos que pagás antes de arrancar el mes”, puntualizó Lousteau.

En igual tesitura, consignó que “los hogares ganan menos, tienen que afrontar más gastos y entonces estuvieron los que tenían vendiendo sus ahorros”.

“Una vez que se te acaba eso, entrás al endeudamiento. Entonces, el endeudamiento lo que estás viendo es que uno de cada tres argentinos que está endeudado no lo está pudiendo pagar”, completó el legislador opositor.