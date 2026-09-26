Alberto Fernández cruzó a Milei por la suba del desempleo: “No me quiero imaginar en pandemia”

El expresidente Alberto Fernández arremetió este viernes 25 de septiembre de 2026 contra los indicadores económicos de la administración de Javier Milei. Lo hizo mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, donde analizó el impacto de las medidas oficiales en el mercado laboral y las variables de consumo.

"Así crece la desocupación con Milei. Baja el consumo, cae la actividad económica y hasta crece la pobreza que oculta. No me quiero imaginar lo que hubiera hecho en pandemia", publicó Fernández.

El posteó del exjefe de Estado estuvo acompañado por un gráfico centrado en la evolución de la desocupación durante el segundo trimestre de 2026, confeccionado a partir de las cifras oficiales difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Asi crece la desocupación con Milei. Baja el consumo, cae la actividad económica y hasta crece la pobreza que oculta. No me quiero imaginar lo que hubiera hecho en pandemia…😳 pic.twitter.com/MlbxzzEiYy — Alberto Fernández (@alferdez) September 25, 2026

Pico de desocupación e informalidad en el segundo trimestre

Las declaraciones del expresidente se dieron en el marco de la difusión del último informe sobre el mercado de trabajo publicado por el organismo nacional de estadística:

Tasa de desempleo récord: La desocupación escaló al 7,9% , registrando el nivel más alto en lo que va del mandato de Javier Milei. La cifra implica que aproximadamente 1,8 millones de personas se encuentran sin empleo en los principales aglomerados urbanos del país.

Aumento de la informalidad: El reporte del INDEC reveló que el trabajo no registrado o informal alcanzó un pico del 45% entre la población asalariada.

Suba de la pobreza en el primer semestre de 2026

A las cifras del mercado laboral se sumaron los datos presentados el pasado jueves por el INDEC sobre la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para los primeros seis meses del año:

Incremento de la pobreza: El índice subió al 32,3% , marcando un aumento de 4,1 puntos porcentuales respecto a las mediciones realizadas a fines de 2025.

Millones de afectados: Con este incremento, la pobreza alcanza a 15,5 millones de personas, sumando a más de 2 millones de nuevos pobres a la estadística oficial en lo que va de 2026.

De esta manera, Alberto Fernández volvió a meterse de lleno en la arena política nacional, respaldándose en los informes técnicos del INDEC para cuestionar el programa socioeconómico impuesto por la Casa Rosada.