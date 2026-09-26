“Un freno al garantismo”: Jorge Macri celebró el fallo contra la jueza De Marinis

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró este viernes 25 de septiembre de 2026 la decisión de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires de revocar el fallo que había suspendido la aplicación de la nueva Ley Penal Juvenil y de apartar de la causa a la jueza de primera instancia Laura Beatriz De Marinis.

"Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso", expresó el alcalde de la Ciudad a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X .

La postura de la gestión porteña se produjo tras la resolución unánime de la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, integrada por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca, quienes dejaron sin efecto el sobreseimiento dictado a favor de un adolescente de 14 años imputado por un intento de robo en el barrio de Palermo.

Un necesario freno al garantismo judicial. La ley está para cumplirse. Si quieren legislar, vayan al Congreso. pic.twitter.com/MyHwbHcWAz — Jorge Macri (@jorgemacri) September 25, 2026

La controversia con la magistrada y la amenaza de juicio político

La jueza titular del Juzgado N° 3 del fuero, Laura Beatriz De Marinis, había quedado en el centro de la escena política y judicial tras declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil, que redujo la edad de imputabilidad a los 14 años.

Frente a esa medida, el jefe de Gobierno había expresado duros cuestionamientos públicos a la labor de la magistrada y anticipado acciones institucionales:

Rechazo a la doctrina garantista: "La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia", había manifestado el mandatario.

Anuncio de juicio político: En ese contexto, Macri calificó la sentencia como "manchada de sangre" y confirmó que la Ciudad pediría el juicio político para buscar la destitución de De Marinis.

Apartamiento por prejuzgamiento y sorteo de un nuevo juez

En su pronunciamiento de este viernes, la Cámara hizo lugar al recurso presentado por la fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino, y dispuso el apartado definitivo de De Marinis del expediente, tras concluir que la magistrada "adelantó opinión" al sobreseer al imputado de manera prematura.

Tras la anulación de la resolución emitida el pasado 21 de septiembre, el fuero penal porteño deberá realizar un nuevo sorteo para designar al magistrado que continuará con la causa penal contra el menor de 14 años por la tentativa de robo en Palermo, ratificando la plena vigencia de la norma sancionada por el Congreso Nacional.