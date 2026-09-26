Kicillof criticó el fin de la Zona Fría: “Es un robo del Gobierno”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestó su repudio y malestar por la ley sancionada en el Senado de la Nación que modifica el régimen tarifario de Zona Fría, una medida que elimina el beneficio directo en la boleta de gas de red para 94 municipios bonaerenses. La declaración se produjo durante una conferencia de prensa brindada en el marco de una jornada de trabajo en la localidad de Lobería.

"A partir de una decisión del gobierno de Milei, van a sacar un beneficio que es justo, porque nuestra provincia de Buenos Aires geográficamente y por cuestiones climáticas está afectada en los inviernos", señaló el Gobernador.

En ese sentido, Kicillof remarcó la importancia del esquema tarifario diferenciado para el territorio provincial y acusó directamente a la administración central: "De nuevo le sacan un derecho a los bonaerenses. Teníamos casi cien municipios, queda uno solo que es Patagones. Algo que era un derecho, que estaba establecido y era necesario, es robado por el Gobierno nacional. Nuestro repudio a la votación en el Senado".

#ZonaFría 🏛️🔥 Kicillof cargó contra la decisión de Milei y habló de “un nuevo derecho robado a los bonaerenses”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una jornada de gestión en Lobería junto al intendente radical Pablo Barrena, donde entregó escrituras, computadoras y… pic.twitter.com/3lSTFF2fDu — ANDigital (@ANDigitalOK) September 25, 2026

Cambios clave en la ley y fin del beneficio masivo

La reforma aprobada en la Cámara Alta da marcha atrás con la ampliación geográfica sancionada en 2021 y reconfigura de manera estricta los criterios para acceder a la tarifa reducida de gas:

Restricción geográfica: El subsidio automático generalizado por clima quedará limitado exclusivamente a las regiones con temperaturas extremas: la Patagonia , el departamento de Malargüe (Mendoza) y la zona de la Puna .

Impacto territorial en Buenos Aires: La provincia resulta la jurisdicción más perjudicada por la reforma. Un total de 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios dejarán de percibir el beneficio automático. El único distrito bonaerense exceptuado es Patagones, preservado por su estatus dentro de la región patagónica.

#Ajuste 🏛️🔥 El Senado votó el fin de la Zona Fría: 94 municipios bonaerenses perderán el subsidio al gas



Con 38 votos a favor y 8 en contra, la Cámara alta convirtió en ley la reforma al régimen tarifario impulsada por el oficialismo. La medida elimina el beneficio automático… pic.twitter.com/VwnVIpWlyb — ANDigital (@ANDigitalOK) September 25, 2026

Cómo funcionará el nuevo esquema de subsidios focalizados

En las áreas excluidas del beneficio masivo —como los 94 municipios bonaerenses alcanzados por el recorte— el descuento dejará de aplicarse de forma automática sobre el total de la población y pasará a ser individual: