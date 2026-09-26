Aumenta la nafta: YPF confirmó una suba en sus surtidores desde este sábado

La petrolera YPF confirmó que aplicará un incremento del 1% promedio en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país a partir de la medianoche de este sábado 26 de septiembre. La compañía estatal fundamentó la decisión en la necesidad de absorber el impacto de la fuerte suba del petróleo crudo Brent a nivel internacional, el cual superó la barrera de los US$ 100 por barril impulsado por el conflicto geopolítico en Medio Oriente.

A pesar de la actualización, el retoque tarifario de YPF resulta más moderado en comparación con sus competidoras privadas (Shell, Axion y Puma), las cuales aplicaron remesas de incrementos de entre el 2% y el 5% durante los últimos días. Según informaron desde la empresa petrolera, se implementó un mecanismo financiero de "buffer" o amortiguación para moderar el traslado directo de la volatilidad internacional a los surtidores locales.

Precios de referencia de YPF en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

Si bien la suba es de un 1% promedio a nivel nacional y puede presentar leves variaciones por la estrategia de micropricing según la zona geográfica, los valores estimados para las estaciones de servicio de CABA quedan configurados de la siguiente manera:

Nafta Súper: pasa de $2.059 a $2.079

Nafta Infinia (Premium): pasa de $2.275 a $2.297

Diesel 500: pasa de $2.155 a $2.176

Infinia Diesel: pasa de $2.345 a $2.368

Las 3 razones detrás del nuevo retoque en los surtidores

Presión internacional del crudo: La tensión bélica en Medio Oriente llevó al barril de petróleo Brent a picos de entre USD 97 y USD 105 dólares , prolongando el costo elevado de la materia prima.

Esquema de "Buffer": El presidente de YPF, Horacio Marín , detalló que la empresa utiliza un colchón financiero desde abril para aminorar los picos internacionales. Sin embargo, la persistencia de los valores globales altos obligó a realizar este ajuste menor.

Brecha con competidoras privadas: Dado que Shell, Axion y Puma ya habían incrementado sus combustibles entre un 2% y un 5%, YPF ajusta sus pizarras para evitar distorsiones operativas y desabastecimiento por sobredemanda.

El incremento se da en un escenario complejo para el sector de los combustibles, donde las ventas minoristas arrastran siete meses consecutivos de caída interanual (registrando una baja del 2,19% en agosto). YPF, que controla cerca del 55% del mercado, no realizaba un ajuste general de esta magnitud desde el pasado 14 de mayo.