Macri apoyó a Milei desde Jujuy pero lanzó un mensaje: “Tenemos que armar equipo”

El expresidente Mauricio Macri desembarcó este viernes 25 de septiembre de 2026 en la provincia de Jujuy para encabezar un encuentro federal del PRO y mantener una reunión en la Casa de Gobierno local con el mandatario provincial, Carlos Sadir. La actividad se desarrolló dentro de la sexta edición del ciclo "Próximo Paso: NOA", un espacio orientado a reorganizar las estructuras del partido en el interior del país con miras al escenario electoral de 2027.

Durante su discurso ante la militancia en el Hotel Altos de la Viña, Macri ratificó el respaldo de su espacio a la gestión del presidente Javier Milei, aunque aprovechó el escenario para marcar diferencias en el plano operativo y de organización:

"Nosotros apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Le dije al Presidente que tenemos que armar equipo. Nuestro rol es fundamental, les guste o no a muchos".

El líder del PRO elogió la audacia de la administración nacional para alcanzar un superávit fiscal inédito de forma acelerada, pero advirtió que la estabilidad requiere un abordaje de mediano plazo: "Se logró un equilibrio de la macro, pero hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito anual. Hay que bajar el Riesgo País y que el crédito vuelva, eso generaría mucho más trabajo. Hace falta infraestructura y reglas claras".

Formación de dirigentes y meta electoral para 2027

La jornada partidaria incluyó comisiones de trabajo en paralelo conducidas por PRO Mujeres, bajo la coordinación de Carolina Barone, y la Juventud del PRO, encabezada por Pilar Brown. En ese ámbito, Macri insistió en la necesidad de preparar técnicamente a los cuadros políticos antes de asumir responsabilidades públicas:

Candidaturas propias: El objetivo fijado por la conducción es alcanzar representación y candidatos propios en todos los municipios de la Argentina.

Capacitación previa: "Hoy mi responsabilidad es tratar de ser mentor, ayudarlos a crecer, a prepararse. Hay que prepararse antes de llegar al cargo, porque el mundo está lleno de buenas intenciones", remarcó el exjefe de Estado.

Potencial regional: Durante las deliberaciones se destacó el valor de los recursos estratégicos del Noroeste argentino, con especial énfasis en el desarrollo del litio para la industria energética global.

Mensaje en redes sociales sobre la provincia

Tras finalizar la agenda política e institucional, Macri publicó un mensaje en sus redes sociales para ponderar el rol histórico de la provincia en el armado de su espacio político: